Dawid Pałka: Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Z drugiej strony, my kierowcy też nie jesteśmy bez winy. W końcu, według statystyk, to właśnie trzy na cztery potrącenia pieszych spowodowane są z winy kierowców. I tu mój gorący apel- Kierowcy, zlitujcie się i przestańcie ograniczać swoją widoczność w samochodzie. Najlepsi światowi inżynierowie i materiałoznawcy pracują niestrudzenie dzień i noc, aby w samochodach zapewnić najlepszą widoczność. Po co to wszystko, skoro nasz rodzimy Janusz przyklei sobie na samym środku przedniej szyby GPS. Czasami aż się dziwie, czemu wybierają miejsce tak odległe, czy nie lepiej przykleić sobie to ustrojstwo na wprost przed sobą, na linii wzroku, będziecie lepiej widzieć drogę, przynajmniej tą w GPS-ie.

Niestety statystyki są nieubłagane i jak na razie nic też nie wskazuje na to, aby współczynnik wypadków miał drastycznie zmaleć w sezonie zimowym 2023/24 roku. Niestety, bezmyślność po obu stronach sprawia, że moje dzieci w trakcie zimowych spacerów dalej będą powodem ulicznych kpin wielbicieli bliskich spotkań trzeciego stopnia.