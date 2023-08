Nawet Londyn ma lotnisko blisko centrum

Miłośnicy CPK często podają za wzór dla Baranowa brytyjskie Heathrow, które jednak znajduje się bliżej, bo tylko 24 km od londyńskiego City. Pomijają przy tym London City Airport, skąd do finansowego City jest 12 km, a do dzielnicy biznesowej Canary Wharf – tylko 8 km. To odpowiednio pół godziny i 20 min jazdy kolejką wobec godziny z Heathrow. Dlatego zbudowany w końcu lat 80. London City stał się lotniskiem biznesu i korzysta z niego 4,5 mln pasażerów rocznie. To żywy dowód na to, że położone tuż przy centrum lotnisko może działać równolegle z oddalonym wielkim portem przesiadkowym.

Dlaczego więc władze tak nastają na Okęcie? Bo bez zamknięcia go i przerzucenia ruchu do Baranowa, CPK nijak biznesowo się nie spina. Ponadto kusi je plan parcelacji pokaźnych przestrzeni lotniska i sfinansowania dzięki temu części kosztów nowego portu.

Czy CPK też stanie się białym słoniem? To możliwe. Koncept międzykontynentalnego portu przesiadkowego, będący fundamentem CPK, kruszy geopolityka.

Co więcej, by plan się spinał, trzeba też osłabić lotniska regionalne - przede wszystkim słynący z tanich linii Modlin - i przejąć ich ruch. No bo przecież dobrowolne masowe przerzucenie lowcostów do położonego ponad 100 km od Warszawy Radomia można między bajki włożyć.

Nikt stamtąd wcześniej nie latał, więc na życzenie miejscowych polityków rządzącej partii kosztem 800 mln zł zburzono stary i zbudowano nowy powiększony port lotniczy. Mimo zmiany nazwy na mocno mylącą Warszawę-Radom, powiększony port świeci pustkami. Na 30 sierpnia naliczyłem aż dwa zaplanowane odloty i przyloty. Klasyczny biały słoń.