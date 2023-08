Czy Zielony Ład zniszczy małe gospodarstwa rolne?

Z badań, które przytacza, wynika, że gospodarstwa poniżej 50 ha mogą sobie nie poradzić z wyzwaniami wynikającymi z unijnego Zielonego Ładu, który zmierza do zmniejszenia oddziaływania na środowisko także w tym sektorze. Tymczasem przeciętne polskie gospodarstwo rolne ma 11 ha powierzchni. Nie dość, że obszar jest mały, to zwykle jeszcze w wielu kawałkach, co zwiększa nakład pracy i obniża efektywność. Jak słusznie zauważa Jakub Olipra, na takich małych polach „ciągnik nawet nie zdąży się rozpędzić”. W Niemczech czy Francji przeciętne gospodarstwa mają po około 60, Holandii – ponad 30, a w Ukrainie – tysiąc hektarów.

I to właśnie Ukraina, za sprawą wojennego eksportu zboża budzi w Polsce emocje. Kraj posiadający 35 proc. czarnoziemów świata – jak podkreśla dr hab. Ilona Szczepaniak z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – słusznie jest nazywany spichlerzem Europy.

Jaka współpraca z Ukrainą

W perspektywie nieuniknionej integracji europejskiej Ukrainy powinniśmy podnieść efektywność naszego przemysłu spożywczego. Jego europejski sukces opiera się na dobrej relacji ceny do jakości, a nie rozpoznawalnych markach. Dlatego polski przemysł spożywczy powinien już teraz szukać w Ukrainie dostawców, by związać się z nimi na długo. Właśnie teraz ma okno możliwości. Ono nie będzie otwarte w nieskończoność, bo Ukraińcy, mając dobre i tanie surowce, też będą chcieli po wojnie rozwinąć u siebie przetwórstwo i zwiększyć wytwarzaną wartość dodaną.

Dlatego właśnie potrzebujemy rewolucji w myśleniu o rolnictwie ukraińskim. Ale także przyspieszenia zmian strukturalnych w polskim.