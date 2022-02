Inflacja przyspieszyła. Niebezpiecznie zbiliża się do dwucyfrowego poziomu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 9,2 proc. rok do roku, po zwyżce o 8,6 proc. w grudniu – oszacował wstępnie GUS. To wynik zbliżony do prognoz ekonomistów ankietowanych przez "Rzeczpospolitą".