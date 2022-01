Michniewicz trenerem reprezentacji. „Czy sponsorom nie będzie przeszkadzało 711 telefonów do Fryzjera?”

„Czesław Michniewicz jako trener piłkarskiej reprezentacji Polski nie jest dobrym wyborem. Ani ze sportowego punktu widzenia, ani etycznego. To, co robił w czasie wielkiej korupcji w polskiej piłce klubowej nigdy do końca nie zostało wyjaśnione. Nie padło też słowo przepraszam” – mówią Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski z redakcji sportowej „Rzeczpospolitej”.