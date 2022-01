Wypalenie zawodowe – czy może być podstawą do wystawienia L4 od 1 stycznia 2022 r.?

Wypalenie zawodowe to poważny problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.