Sąd orzekł stosunkiem głosów 6:3, że wymóg obowiązkowych szczepień oraz stosowania obowiązkowych testów dla pracowników firm zatrudniających powyżej 100 osób, jest niezgodny z konstytucją.

Sąd uznał jednak, że wymóg obowiązkowych szczepień może być stosowane wobec wszystkich pracowników służby zdrowia w instytucjach otrzymujących fundusze Medicare i Medicaid, chyba że pracownik jest zwolniony ze szczepienia z powodów zdrowotnych lub religijnych.



Zasady wydane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), która działa pod egidą Departamentu Pracy, zaczęły obowiązywać 3 dni temu.

Wymagały one, aby pracownicy w firmach zatrudniających 100 lub więcej osób musieli zaszczepić się lub co tydzień poddawać się testowi na koronawirusa i przedstawić jego negatywny wynik, aby wejść do miejsca pracy. Nieszczepieni pracownicy mieli obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach podczas pracy.

"Chociaż Kongres bezspornie dał OSHA uprawnienia do wyznaczania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy , nie przyznał tej agencji uprawnień do szerszego regulowania zdrowia publicznego”- napisał sąd w uzasadnieniu. "Wymaganie szczepienia od 84 milionów Amerykanów tylko dlatego, że pracują dla pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników, z pewnością należy do tej drugiej kategorii”.

Zdaniem sądu OSHA, narzucając swoje zasady, "podważa kompetencje agencji federalnych i ich urzędników, którzy w ramach swoich uprawnień podejmują właściwe decyzje dla ochrony amerykańskich pracowników".



Po ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego prezydent Joe Biden w oświadczeniu stwierdził, że SN zdecydował się zablokować wymagania dotyczące ratowania życia pracowników dużych firm.



"Sąd orzekł, że moja administracja nie może wykorzystać uprawnień przyznanych jej przez Kongres, ale to nie powstrzymuje mnie przed wezwaniem pracodawców, aby postępowali właściwie w celu ochrony zdrowia Amerykanów" - napisał Biden.



Prezydent USA wezwał władze stanów i właścicieli przedsiębiorstw do zintensyfikowania i wprowadzenia wymogów dotyczących szczepień.