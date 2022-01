Szkoły borykające się z brakiem nauczycieli, przebywających na kwarantannie w związku z zakażeniem wariantem Omikron koronawirusa, mają łączyć klasy "w większe grupy" i stosować "elastyczne" możliwości nauczania - wynika z rekomendacji skierowanej do szkół przez brytyjski resort edukacji.

Już wcześniej ogłoszono, że po powrocie uczniów do szkół we wtorek, po feriach bożonarodzeniowych, uczniowie szkół średnich będą musieli w klasach i w przestrzeniach wspólnych w budynkach szkół nosić maski.

Uczniowie będą też testowani na COVID-19 w szkołach, mają też dwa razy w tygodniu poddawać się szybkiemu testowi na COVID-19 w domu.



Minister edukacji Nadhim Zahawi apeluje do dyrektorów szkół, aby wykorzystywali dostępną kadrę nauczycielską i innych pracowników szkół w celu "zmaksymalizowania możliwości nauki stacjonarnej dla tylu uczniów, dla ilu jest to możliwe".



Zahawi dodał, że "elastyczne metody nauczania", czyli np. nauka zdalna, powinny być stosowane "tylko jako rozwiązanie krótkoterminowe".

137 583 Tyle zakażeń koronawirusem wykryto w Anglii i Walii w tygodniu między 27 grudnia a 2 stycznia

"Wzywam was, by zrobić wszystko, co w waszej mocy, by zachować naukę stacjonarną dla naszych dzieci" - podkreślił minister.



Tylko w Anglii i Walii w ciągu doby wykryto 137 583 zakażenia koronawirusem. Między 27 grudnia a 2 stycznia w Anglii i Walii wykryto ponad 1,1 mln zakażeń - o 43 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu.



Brytyjski rząd spodziewa się, że co czwarty pracownik sektora publicznego może być zmuszony do wzięcia w styczniu zwolnienia lekarskiego w związku z zakażeniem wariantem Omikron koronawirusa.



Minister edukacji podkreśla, że nadal najlepszą ochroną przed COVID-19 są szczepienia. Przypomina też, że w Wielkiej Brytanii każde dziecko mające więcej niż 12 lat może zaszczepić się przeciw koronawirusowi.



W Wielkiej Brytanii do 1 stycznia co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 51 771 547 osób - 90 proc. mieszkańców kraju powyżej 12. roku życia. 47,4 mln zaszczepiło się dwiema dawkami a blisko 34 mln przyjęło trzecią, przypominającą dawkę szczepionki.