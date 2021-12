- Nie jest tak, że jest jedna, wyraźna przyczyna, którą można obciążyć odpowiedzialnością (za dużą liczbę zgonów zakażonych - red.) - mówił Niedzielski w dniu, w którym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 709 zgonów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Szczepienie zapewnia 60-krotnie większą ochronę przed zgonem niż w przypadku osoby niezaszczepionej Adam Niedzielski, minister zdrowia

- To cały katalog przyczyn: jedną z najważniejszych jest stosunkowo niski procent wyszczepienia w naszej populacji, który wynosi 50 proc. dla całej populacji, a 60 proc. w populacji dorosłej - wyliczał Niedzielski.

- To są niestety nieco mniejsze paramenty niż w Europie. Szczepienie, o ile być może nie jest tak skuteczne w ochronie przeciwko samemu zakażeniu, to jest bardzo skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed tymi najcięższymi dolegliwościami związanymi z przechorowaniem COVID-u - podkreślił minister zdrowia.

Niedzielski zwrócił jednocześnie uwagę, że z "ponad 700 zgonów (raportowanych w czwartek - red.) ponad 500 to osoby niezaszczepione". - Z pozostałej części, ok. 70 proc. to osoby obciążone wielochorobowością. Szczepienie zapewnia 60-krotnie większą ochronę przed zgonem niż w przypadku osoby niezaszczepionej - stwierdził.



- Kolejna przyczyna to kwestia późności pojawiania się w szpitalu. Pacjenci za późno się pojawiają, a Delta okazuje się trudniejsza w leczeniu od poprzednich wariantów, ponieważ okres od zakażenia do załamania się (stanu zdrowia - red.) skrócił się z dwóch tygodni do tygodnia. Mamy mniej czasu na zidentyfikowanie (zakażenia) w postaci testu i zastosowania pierwotnej formuły leczenia - mówił minister.



- Trzecim elementem jest, niestety, niski poziom zdrowotności populacji, związany ze stylem życia, właściwym odżywianiem się, profilaktyką. Lata zaniedbań w profilaktyce są odpowiedzialne za to, że poziom zdrowotności jest nieco niższy - dodał Niedzielski.