Prof. Hunter był pytany o brak rąk do pracy w brytyjskich szpitalach, związany z tym, że pracownicy, u których test na COVID da wynik pozytywny, muszą poddawać się izolacji.

- Ta choroba nie zniknie, zakażenia nie znikną - odparł prof. Hunter chociaż, jak dodał, wkrótce nie będziemy obserwować tak ostrego przebiegu COVID-19, jaki zdarza się jeszcze obecnie.

Zakażenia koronawirusem nie znikną Profesor nauk medycznych Paul Hunter z Uniwersytetu Wschodniej Anglii

- Ostatecznie, będziemy musieli pozwolić ludziom z pozytywnym wynikiem testu na COVID żyć normalnie, tak jak żyją z każdym innym przeziębieniem. W którymś momencie, będziemy musieli poluzować reguły (dotyczące izolacji - red.).



- Jeśli zasady dotyczące samoizolacji są tym, co jest źródłem cierpienia w związku z COVID, to będziemy musieli zrobić to raczej szybciej niż później. Choć może jeszcze nie teraz - dodał prof. Hunter.

