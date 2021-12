W rozmowie z izraelskimi mediami Bennett przyznał. że Izrael nie jest w stanie uniknąć nadciągającej fali zakażeń napędzanej transmisją wariantu Omikron. - To, co możemy zrobić, to zapewnić każdemu ochronę - dodał izraelski premier. Jak sprecyzował chodzi o zapewnienie obywatelom Izraela dostępu do szczepionek i nowych leków, stosowanych w terapii COVID-19, które jego rząd już zakupił i które wkrótce pojawią się w Izraelu.



Reklama

Czy w związku z falą zakażeń wariantem Omikron w Izraelu może dojść do wprowadzenia przez rząd lockdownu w całym kraju? Bennett nie chciał tego wykluczyć.



- Moim celem jest unikanie zamykania (kraju) tak długo, jak jest to możliwe - zaznaczył dodając, że był za to krytykowany w czasie fali zakażeń napędzanej transmisją wariantu Delta.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Izrael: Szpital w Tel Awiwie rozpoczyna szczepienia personelu czwartą dawką. Testy Centrum Medyczne Sheba w Tel Awiwie rozpocznie w poniedziałek szczepienia czwartą dawką swojego personelu w ramach testów, które mają pomóc w ustaleniu czy druga dawka przypominająca szczepionki na COVID-19 powinna być powszechnie podawana w całym kraju - poinformowało Centrum w komunikacie wydanym w niedzielę.

- Przetrzymałem presję. Nie obawiam się zrobić tego, co należy - podkreślił izraelski premier.



Reklama

Jednocześnie Bennett stwierdził, że w przypadku wariantu Omikron nie wiadomo co przyniesie przyszłość. - Dlatego nie chcę wygłaszać oświadczeń, to naprawdę skomplikowane - przyznał.

Nie obawiam się zrobić tego, co należy Naftali Bennett, premier Izraela

- Omikron jest czymś innym niż to, co dotychczas znaliśmy - podkreślił izraelski premier. - Jest bardzo zakaźny - dodał.



Bennett mówił też, że dane z USA i Wielkiej Brytanii zaczynają wskazywać, że znacząco rośnie liczba hospitalizacji dzieci w czasie obecnej fali zakażeń napędzanej transmisją wariantu Omikron, co jest zgodne z ustaleniami badaczy Uniwersytetu Hebrajskiego, którzy szacują, że co najmniej 4 proc. ciężkich przypadków COVID-19 po zakażeniu wariantem Omikron mogą stanowić zakażenia dzieci.