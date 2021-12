Francja jest pierwszym krajem, który publicznie poinformował o rezygnacji z zamówienia na lek koncernu Merck. Decyzja związana jest z opublikowanymi pod koniec listopada danymi sugerujące, że jej lek był znacznie mniej skuteczny niż wcześniej sądzono, zmniejszając liczbę hospitalizacji i zgonów w badaniu klinicznym osób wysokiego ryzyka o około 30 proc.

Reklama

- Ostatnie badania nie były dobre - powiedział minister zdrowia Olivier Veran w wywiadzie dla BFM TV.

Szczepionki są obecnie główną bronią przeciwko COVID-19. Nadzieją na przełom w walce z epidemią że eksperymentalne pigułki Merck i Pfizer. Opracowane leki mogą wpłynąć na liczbę zgonów na śmierć lub hospitalizację dla tych najbardziej narażonych na ciężką chorobę.

Francja złożyła wczesne zamówienie na 50 tys. dawek leku molnupiravir opracowanego przez Merck i Ridgeback Biotherapeutics.

Veran powiedział, że anulowanie zamówienia nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Premier Hiszpanii: Nie martwcie się, rodziny będą mogły świętować Hiszpańskie rodziny będą w stanie spędzać święta Bożego Narodzenia razem - oświadczył premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, na forum parlamentu, przed spotkaniem z przedstawicielami władz lokalnych, które będzie poświęcone sposobom w jakie można powstrzymać szybką transmisję wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

We Włoszech, biuro specjalnego komisarza do spraw COVID-19 ogłosiło 18 listopada, że otrzymało upoważnienie od ministerstwa zdrowia na zakup 50 tys. pigułek koncernu Merck i 50 tys. pigułek Pfizera. "Umowa nie została jeszcze sfinalizowana, ale jest w trakcie realizacji" - powiedział agencji Reutera we wtorek rzecznik komisarza.

Szef Aifa, włoskiego regulatora rynku leków Nicola Magrini powiedział komisji senackiej 9 grudnia, że dwie nowe możliwości leczenia mogą być dostępne we Włoszech od końca stycznia.

Pigułki opracowane przez Merck zakupiły także władze Niemiec. Prowadzone są obecnie rozmowy z koncernem Pfizer. Oczekuje się, że Europejska Agencja Leków zdecyduje, czy zatwierdzić pigułki Merck i Pfizer w przyszłym roku.

Autopromocja Plus Minus Już 24 grudnia specjalne, jubileuszowe wydanie Dowiedz się więcej Partner wydania

Paxlovid firmy Pfizer wykazał blisko 90-procentową skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji i zgonom z powodu COVID-19 u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.