Informacja taka pojawiła się w środę wieczorem, po tym jak dzień wcześniej premier Naftali Bennett i minister zdrowia, Nitzan Horowitz, zapowiedzieli wprowadzenie takiego rozwiązania.



Resort zdrowia Izraela ostrzegł jednocześnie, że liczba zakażeń koronawirusem i wirusem grypy w Izraelu rośnie.



We wtorek Bennett i Horowitz mówili, że poczynając od najbliższego weekendu, dostęp do galerii handlowych i innych dużych obiektów publicznych uzyskają jedynie osoby posiadające tzw. zielony paszport, dokument zaświadczający o szczepieniu na COVID-19 używany w Izraelu. Po sprawdzeniu dokumentu osoby odwiedzające takie obiekty miałyby otrzymywać kolorowe opaski potwierdzające, że są zaszczepione. Bez takiej opaski w galeriach handlowych można byłoby kupić jedynie produkty pierwszej potrzeby.

Jednak, po negatywnej ocenie zaproponowanego rozwiązania przez właścicieli sklepów (część z nich zapowiedziała skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego), rząd wycofał się z pomysłu dotyczącego wręczania klientom opasek. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak przygotowanie innych rozwiązań pozwalających odróżnić klientów zaszczepionych od niezaszczepionych.



Rząd podtrzymał jednak decyzję, że dostęp do sklepów z produktami inne niż podstawowe, w galeriach handlowych, mają mieć od weekendu wyłącznie osoby posiadające "zieloną przepustkę". Nie jest jasne, jak przepisy te mają być wdrożone w życie i egzekwowane.

565 Tylu chorych na grypę trafiło do szpitali w Izraelu od początku sezonu grypowego

Ministerstwo zdrowia Izraela wzywa jednocześnie do szczepienia się przeciwko grypie - od początku sezonu grypowego do szpitali w Izraelu trafiło 565 chorych na grypę. Spośród hospitalizowanych 239 trafiło na oddziały pediatryczne, a 39 to kobiety spodziewające się dziecka.