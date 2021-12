Zakażenia są związane z przyjęciem bożonarodzeniowym zorganizowanym przez jedną firm w restauracji - podają władze miasta.



Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że zakażeni mieszkają w Oslo i w otaczających stolicę gminach.



Obecnie władze starają się namierzyć osoby, z którymi zakażeni mieli kontakt. Goście dwóch miejskich restauracji mają poddać się testom na COVID-19.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Botswana: Niemal wszystkie zakażenia Omikronem są bezobjawowe Pamela Smith-Lawrence, p.o. dyrektora ds. zdrowia w Ministerstwie Zdrowia i Dobrobytu Botswany poinformowała, że 16 z 19 przypadków zakażenia wariantem Omikron w tym kraju to zakażenia bezobjawowe.

Pierwsze dwa zakażenia wariantem Omikron wykryto w Norwegii w poniedziałek. W związku z pojawieniem się nowego wariantu w kraju wprowadzono dodatkowe obostrzenia. W Oslo pojawiła się rekomendacja, by osoby, które są w stanie to robić, wykonywały pracę zdalnie. Ponadto liczbę uczestników prywatnych zgromadzeń w miejscach publicznych ograniczono do 100 osób.

Wciąż musimy zachowywać dystans, aby kontrolować liczbę zakażeń Jonas Gahr Stor, premier Norwegii

W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa każdy wjeżdżający do Norwegii musi poddać się testowi na COVID-19 w ciągu 24 godzin - bądź na granicy, bądź w punkcie testowania, może też przetestować się za pomocą testu, który może przeprowadzić samodzielnie.

- Wciąż musimy zachowywać dystans, aby kontrolować liczbę zakażeń, ale nie znaczy to, że nie możemy utrzymywać ze sobą kontaktów - podkreślił premier Norwegii, Jonas Gahr Stor, który jednocześnie przyznał, że wariant Omikron "prawdopodobnie będzie szerzyć się w Norwegii".