Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalach osiągnęła poziom nienotowany od wczesnego maja, a eksperci ostrzegają, że w ciągu tygodnia szpitale mogą nie mieć już wolnych miejsc, jeśli fala epidemii w Holandii nie zostanie powstrzymana.

W tym tygodniu pierwsi chorzy na COVID-19 z holenderskich szpitali zostali przewiezieni do placówek w Niemczech.

85 proc. Tylu dorosłych Holendrów jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

W Holandii w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 85 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Mimo to w środę w Holandii zanotowano rekordowe 23 709 zakażeń, a tydzień do tygodnia liczba zakażeń wzrosła o 40 procent.



- Szpitale w niektórych częściach kraju zaczynają ograniczać świadczenie usług medycznych - poinformował rzecznik Holenderskiego Stowarzyszenia Szpitali. - Mówimy o świadczeniach, wymagających pozostawienia chorych w szpitalu. To oznacza, że wiele umówionych zabiegów jest przekładanych - dodał.



W Holandii wykryto ponad 2,5 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i ponad 19 tys. zgonów chorych na COVID-19.



W kraju przywrócono obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych pod dachem i powrócono do częściowego lockdownu - bary i restauracje w kraju muszą zamykać się o 20.



Plany, by ograniczyć dostęp osób niezaszczepionych do miejsc publicznych, doprowadziły do wybuchu zamieszek w Holandii. W Rotterdamie, w czasie protestu przeciw obostrzeniom, policja użyła broni przeciw demonstrantom. Łącznie ok. 170 uczestników protestów w całym kraju zostało aresztowanych.

