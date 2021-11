Choć już nieco przebrzmiały komentarze po incydencie z dziennikarzami wykonującymi swoje obowiązki, przypomnę - poza strefą stanu wyjątkowego Macieja Nabrdalika ("The New York Times", Macieja Moskwę (kolektyw Testigo) i Martina Diviska (European Pressphoto Agency), wracam do tematu, bo dziennikarze chcą dochodzić sprawiedliwości w sądzie.