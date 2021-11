W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej powiedział, że resort cały czas monitoruje zgony i hospitalizacje pod kątem tego jaki jest udział osób zaszczepionych w tych grupach.

- Od początku podawania II dawki osoby niezaszczepione stanowią 90 proc. osób hospitalizowanych czy nowo zakażanych. Jeśli weźmiemy pod uwagę krótsze okresy, ostatnie dni to udział osób zaszczepionych w hospitalizacjach, zgonach, to jest rzędu 20-30 proc., więc jest to nieco wyższy odsetek - mówił Niedzielski.

Wieczorem szczegółowe dane opublikowało w internecie Ministerstwo Zdrowia.

Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,01% stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem - przekazał resort. Łącznie od momentu podawania drugiej dawki zmarło w Polsce 41 495 zakażonych. 1250 z ofiar to osoby w pełni zaszczepione.

W przypadku zakażeń, łączna liczba od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką wynosi 1 587 162, z czego w pełni zaszczepione osoby, które zakaziły się koronawirusem to 77 965. Oznacza to, że zakażonych zostało 0,39 proc. w pełni zaszczepionych.

Łącznie w pełni zaszczpionych w Polsce jest 20 018 204 osób.