Australia Zachodnia to największy australijski stan, obejmujący ok. 1/3 terytorium Australii. Jednocześnie jest to stan z najniższym odsetkiem zaszczepionych w kraju - częściowo dlatego, że dotychczas Australia Zachodnia nie notowała dużej liczby zakażeń i unikała lockdownów oraz poważnych obostrzeń. Władze zamknęły granice stanu, aby nie doprowadzić do tego, by osoby spoza Australii Zachodniej doprowadziły do pojawienia się ognisk zakażeń.

9 Tyle osób chorych na COVID-19 zmarło jak dotąd w Australii Zachodniej

Teraz Australia Zachodnia pozostaje jedynym stanem Australii, który nie zamierza otwierać granic w tym roku. Tymczasem zaszczepieni Australijczycy mogą od poniedziałku swobodnie podróżować po świecie wyruszając w drogę z lotnisk w Sydney i Melbourne, po zniesienie 20-miesięcznego zakazu podróży poza granice kraju.



Na piątkowej konferencji prasowej McGowan poinformował, że władze stawiają sobie za cel wyszczepienie 90 proc. mieszkańców stanu powyżej 12. roku życia przed złagodzeniem obostrzeń dotyczących ruchu międzystanowego. Władze liczą, że osiągną ten poziom w styczniu lub na początku lutego.

Czytaj więcej Społeczeństwo Australia otworzyła granice międzynarodowe po raz pierwszy od początku pandemii Australia po raz pierwszy w czasie pandemii COVID-19 złagodziła ograniczenia na granicach międzynarodowych, pozwalając części zaszczepionych obywateli na swobodne podróżowanie.

McGowan zapowiedział, że dokładną datę otwarcia granic ogłosi, gdy zaszczepi się 80 proc. docelowej populacji, co ma nastąpić w połowie grudnia. Kiedy już wyznaczy datę ma się ona nie zmienić, nawet jeśli do wskazanego terminu nie uda się wyszczepić 90 proc. osób w wieku 12 i więcej lat.



Obecnie zaszczepionych jest 63,7 proc. mieszkańców Australii Zachodniej w wieku powyżej 12. roku życia. W całym kraju odsetek w pełni zaszczepionych osób powyżej 16. roku życia wynosi 79,6 proc.



Inne niż Australia Zachodnia stany zamierzają łagodzić obostrzenia, gdy wyszczepionych będzie 80 proc. mieszkańców w wieku powyżej 16. roku życia.



Tymczasem McGowan nie wyklucza, że na terenie stanu mogą pojawić się wewnętrzne granice, jeśli poziom wyszczepienia w części stanu będzie wyraźnie niższy. Może to dotyczyć np. regionu Pilbara, gdzie znajdują się kopalnie żelaza.



Premier Australii Zachodniej wyliczał, że modele, którymi dysponują władze wskazują, iż otwarcie granic po osiągnięciu wyszczepienia na poziomie 90 proc. oznacza, iż chorzy na COVID-19 będą zajmować o 70 proc. mniej łóżek w szpitalach, 75 proc. mniej łóżek na OIOM-ach, a liczba zgonów będzie o 63 proc. mniejsza. Jak dodał oznacza to, że liczba zgonów wśród mieszkańców Australii Zachodniej będzie o 200 mniejsza.



Jak dotąd w Australii Zachodniej zmarło 9 osób chorych na COVID-19. W całej Australii zmarło 1 781 zakażonych.