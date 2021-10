Od poniedziałku w Korei Południowej zniesione zostaną ograniczenia dotyczące godzin funkcjonowania restauracji i kawiarni. W kraju zaczną być również stosowane tzw. paszporty covidowe, dla klientów miejsc, które są określane jako miejsca wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - takich jak siłownie, sauny i bary.



Reklama

Limit uczestników zgromadzeń prywatnych zostanie zwiększony do 10 osób, niezależnie od tego, czy są to osoby zaszczepione, czy nie. W restauracjach i kawiarniach przy jednym stoliku nie będą mogły jednak siedzieć więcej niż cztery niezaszczepione osoby.



Dalsze łagodzenie obostrzeń ma nastąpić po miesiącu. Władze Korei Południowej chcą znieść wszystkie obostrzenia do lutego.

72 proc. Tylu obywateli Korei Południowej jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

W ubiegłym tygodniu Korea Południowa przekroczyła poziom 70 proc. wyszczepionych przeciw COVID-19 obywateli, co było warunkiem rozpoczęcia realizacji scenariusza "życia z COVID-19" (obecnie zaszczepionych jest ok. 72 proc. z 52 mln obywateli Korei Południowej). Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało w tym kraju ponad 79,8 proc. obywateli.



Reklama

Korea Południowa od lipca mierzy się z czwartą falą epidemii koronawirusa. Rząd wprowadził wówczas obostrzenia mające na celu zwiększenie dystansu społecznego. W kraju obowiązują m.in. limity liczebności uczestników zgromadzeń publicznych.



W ramach realizacji strategii "życia z COVID-19" władze Korei Południowej zaczną skupiać się na liczbie hospitalizacji i śmiertelności zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 a nie na dobowej liczbie zakażeń. Osoby z łagodnymi symptomami COVID-19 nie będą już hospitalizowane.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Korea Południowa chce znieść wszystkie obostrzenia do lutego Korea Południowa przedstawiła w poniedziałek trzyetapową strategię powrotu do przedepidemicznej normalności. Wszystkie obostrzenia obowiązujące w kraju i służące zachowaniu dystansu społecznego mają być zniesione do lutego.

W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej wykryto 2 124 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Łącznie, od początku epidemii, w kraju tym wykryto 360 536 zakażeń. Zmarło 2 817 osób.