Niedzielski zapewnił, że mimo gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem podczas zbliżającego się Święta Zmarłych nie zostaną wprowadzone żadne obostrzenia.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Ogromny wzrost zakażeń. Więcej niż 130 zgonów z powodu Covid-19 Środowy raport Ministerstwa Zdrowia informuje o 8361 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 133 osoby, w tym 44 bez chorób towarzyszących.

Stwierdził, że niezależnie od tego, czy zbliżają się święta, "mamy dwa realne zabezpieczenia".

Są nimi, mówił minister, szczepienia i maseczki.



- Pierwszym zabezpieczeniem jest szczepienie, które, co widać, działa. Wszystkie głosy, które opowiadają jakieś niestworzone historie są po prostu nieprawdziwe - mówił szef resortu zdrowia. - Drugim ważnym elementem są maseczki. - Apeluję do wszystkich, by stosować maseczki także na cmentarzach.

Niedzielski przekonywał, że te dwa elementy są wystarczające, aby przejść przez trwającą obecnie w Polsce IV falę pandemii bez wprowadzania dodatkowych obostrzeń. Musi im jednak towarzyszyć odpowiedni poziom dyscypliny społecznej.