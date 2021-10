W poniedziałek wszedł w życie dekret podpisany przez mera Moskwy, Siergieja Sobianina z 19 października wprowadzający nowe obostrzenia dotyczące seniorów i chorujących na choroby przewlekłe.

Z podpisanego przez Sobianina dekretu wynika, że od 25 października 2021 roku do 25 lutego 2022 roku osoby w wieku 60 i więcej lat oraz cierpiące na choroby przewlekłe nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Osoby zatrudnione należące do tych grup otrzymają zwolnienie lekarskie. Jednocześnie seniorzy i osoby chorujące na choroby przewlekłe będą mogły chodzić na spacery i ćwiczyć na świeżym powietrzu, będą też mogli udawać się do lekarza, jeśli będą potrzebować pomocy medycznej, robić zakupy i wyprowadzać zwierzęta.



Ograniczenia nie dotyczą tych mieszkańców Moskwy, którzy przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ani tych, którzy zostali w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19.



Sytuacja epidemiczna w Moskwie pogorszyła się jesienią - dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w połowie października osiągnęła w Moskwie rekordowy poziom. Rekordowy poziom liczby zakażeń i zgonów zakażonych notowany jest w ostatnich dniach również w całej Rosji - w kraju codziennie umiera ponad tysiąc osób zakażonych koronawirusem.

