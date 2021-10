Zawieszenie na tydzień pracy stacjonarnej w Rosji ma służyć zahamowaniu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zgonów chorych na COVID-19.

Liczba zgonów zakażonych koronawirusem w ostatnich dniach przekracza w Rosji tysiąc na dobę. W ciągu ostatniej doby w Rosji zmarło 1 028 zakażonych.

Przejście Rosjan na pracę zdalną co do zasady będzie obejmowało okres od 30 października do 7 listopada

Przemawiając na transmitowanym przez telewizję spotkaniu z członkami rządu, Putin mówił że przejście na pracę zdalną co do zasady będzie obejmowało okres od 30 października do 7 listopada, ale w niektórych częściach kraju może rozpocząć się wcześniej lub potrwać dłużej.



W całej Rosji władze podejmują działania mające na celu powstrzymanie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. W zahamowaniu tempa rozwoju epidemii przeszkadza brak zaufania Rosjan do szczepionki Sputnik V - w pełni zaszczepionych jest w Rosji nieco ok. 35 proc. obywateli.

