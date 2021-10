Sebastian Cocos, właściciel domu pogrzebowego w Ploiesti, który jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia domów pogrzebowych mówi, że domy pogrzebowe mają w Rumunii w tym miesiącu o 50 proc. więcej zleceń, niż zazwyczaj.

- Są rodziny, które chowają cztery osoby w dwa tygodnie, i nie jest to łatwe - powiedział w rozmowie z Reutersem. Cocos stwierdził, że działa w branży od 12 lat i - jak dodał - obecna sytuacja nie ma precedensu. - Apeluję do wszystkich, by się zaszczepili, inaczej skończą w naszych rękach - podkreślił.



W Rumunii w pełni zaszczepionych jest przeciw COVID-19 36 proc. dorosłych mieszkańców kraju - spośród państw UE niższy współczynnik wyszczepienia ma tylko Bułgaria. Wśród mieszkańców Rumunii w wieku powyżej 80 lat w pełni zaszczepionych jest 20 proc. Tymczasem średnia dla całej UE wynosi 74 proc. w pełni zaszczepionych dorosłych.

Ordynator oddziału ratunkowego szpitala w Bukareszcie, Amalia Hangiu mówi o sytuacji w szpitalu jako "katastrofalnej, niewyobrażalnej.



W szpitalach w Rumunii zaczyna brakować łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Andi Nodit, prezes szpitala w którym pracuje Hangiu mówi, że porównanie obecnej sytuacji z poprzednimi falami epidemii w Rumunii to jak porównanie "bałwana z górą lodoową".



W październiku zmarło 13 proc. z 42 tysięcy wszystkich ofiar pandemii COVID-19 w Rumunii.



UE wysyła respiratory na Węgry, a część pacjentów z Rumunii jest przewożonych do sąsiednich Węgier.

