W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 49 156 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 17 lipca 2021 roku, gdy w kraju wykryto 54 674 zakażenia. W ciągu doby zmarło też 45 chorych na COVID-19. Liczba zakażeń wykrytych w ciągu doby w Wielkiej Brytanii jest większa o ponad cztery tysiące niż dzień wcześniej. W lipcu, gdy ostatnio liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii była tak wysoka, w Anglii obowiązywały jeszcze obostrzenia.

Jednocześnie - jak podaje Sky News - do brytyjskich szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 915 osób zakażonych koronawirusem. 17 lipca 2021 roku liczba ta wynosiła 709.

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na Wyspach rośnie w ostatnich tygodniach - w ubiegłym miesiącu wzrosła o ponad 60 proc.

Wielka Brytania zniosła niemal wszystkie obostrzenia służące zachowaniu dystansu społecznego 19 lipca - wówczas pozwolono m.in. pubom i restauracjom na to, by zniosły limity obsługiwanych gości. W kraju otwarto też nocne kluby.



Liczba zakażeń na Wyspach zaczęła rosnąć po powrocie dzieci do szkół z letnich wakacji we wrześniu. Z rządowych danych wynika, że to właśnie wśród dzieci liczba zakażeń rośnie najszybciej - w starszych grupach wiekowych notuje się natomiast spadek liczby zakażeń.



W Wielkiej Brytanii od początku epidemii zmarło 138 629 chorych na COVID-19. Szczyt epidemii, jeśli chodzi o dobową liczbę zgonów na Wyspach, miał miejsce w styczniu 2021 roku, gdy średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu dni wynosiła ponad 1 200. Obecnie średnia ta wynosi ok. 70. Ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu COVID-19 zmniejszyła w Wielkiej Brytanii szeroko zakrojona akcja szczepień - w pełni zaszczepionych przeciw COVID jest ponad 45 mln Brytyjczyków.