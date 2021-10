Łagodzenie obostrzeń następuje w momencie, gdy w Nowej Południowej Walii (stolicą tego stanu jest Sydney) udało się w pełni zaszczepić przeciw COVID-19 70 proc. pełnoletnich mieszkańców.

Od poniedziałku w pełni zaszczepieni mieszkańcy Sydney będą mogli swobodnie wychodzić z domów i udawać się do pubów, sklepów, kin oraz siłowni. Placówki handlowe, usługowe i rozrywkowe zostaną otwarte w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu w nich zasad dystansu społecznego.



W zgromadzeniach prywatnych od poniedziałku będzie mogło brać udział 10 w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 osób. Z kolei w ślubach i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć po 100 w pełni zaszczepionych osób.

Kluby nocne zostaną częściowo otwarte w momencie, gdy poziom wyszczepienia dorosłych mieszkańców osiągnie 80 proc.

W biurach nie będzie wymagane noszenie masek.

1 381 Tylu zakażonych koronawirusem zmarło w Australii od początku epidemii

Jednocześnie na terenie Sydney i całej Nowej Południowej Walii zostanie wprowadzony system certyfikatów covidowych, który ma zapewnić, by osoby niezaszczepione nie pojawiały się w miejscach publicznych do 1 grudnia.



- Szczepienie jest kluczem do naszej wolności. Poświęceniu i wysiłkom mieszkańców Nowej Południowej Walii zawdzięczamy to, że możemy otwierać stan tak szybko, jak to możliwe - oświadczył premier Nowej Południowej Walii, Dominic Perrottet.



Oprócz Sydney lockdownem w Australii objęte jest też Melbourne, drugie największe miasto kraju i Canberra, stolica Australii.

Lockdowny wprowadzono we wszystkich tych miastach w związku z falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 napędzaną transmisją wariantu Delta.

Obostrzenia mają być łagodzone wraz z osiąganiem kolejnych progów jeśli chodzi o wyszczepienie mieszkańców.



W Australii od początku epidemii wykryto ok. 120 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 1 381 chorych na COVID-19.

W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby wykryto 587 zakażeń - najmniej od siedmiu tygodni. W stanie Wiktoria z kolei (stolicą tego stanu jest Melbourne) w ciągu doby wykryto 1 638 zakażeń - to drugi największy dobowy przyrost liczby zakażeń w tym stanie od początku epidemii.