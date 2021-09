Osiem osób jest objętych śledztwem za podżeganie do popełnienia przestępstwa.



Policja poinformowała, że dokonała przeszukań w sześciu prowincjach Włoch, w tym w Mediolanie, Rzymie i Wenecji. Śledztwem objęto osiem osób należących do grupy określającej się jako "wojownicy" na kanale aplikacji komunikacyjnej Telegram, którą wykorzystywali do komunikacji.

Policja podejrzewa, że członkowie tej grupy przygotowywali się do przeprowadzania ataków w czasie demonstracji, które mają odbyć się w sobotę i niedzielę w Rzymie. Demonstracje organizowane są w ramach protestu przeciwko systemowi tzw. zielonych przepustek - certyfikatów covidowych, których posiadanie ma być warunkiem dostępu do wielu miejsc publicznych. Takie "przepustki" będą zaświadczać o tym, że dana osoba jest zaszczepiona na COVID-19, ma status ozdrowieńca lub posiada negatywny wynik testu PCR.



Śledczy podejrzewają, że członkowie grupy używali serwisu Telegram, aby organizować swoje działania i zachęcać innych do przeprowadzania ataków.

We Włoszech system "zielonych przepustek" wprowadzono latem

Policja nie ujawnia jakie miały być cele zbrojnych ataków planowanych przez członków grupy.



We Włoszech system "zielonych przepustek" wprowadzono latem, aby zmniejszyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2 i zachęcić ludzi do szczepień. Sukcesywnie rozszerza się we Włoszech liczbę miejsc, do których dostęp jest uzależniony od posiadania takiej przepustki.



Część Włochów protestuje przeciwko systemowi przepustek, uznając je za zamach na wolność osobistą.