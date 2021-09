W kompleksie szpitalnym Kootenai Health w Coeur d'Alene chorzy leżą w sali konferencyjnej. - Niestety od pewnego czasu nie pracujemy w normalnych warunkach - mówi dr Robert Scoggins, szef personelu medycznego kompleksu.

Niektórzy pacjenci w Kootenai Health są leczeni na korytarzach i w przedsionkach. Pacjenci, wymagający intensywnej opieki medycznej, często muszą bardzo długo czekać na łóżka na OIOM-ach. przeprowadza się jedynie te operacje, które są niezbędne dla ratowania życia pacjenta.

Dr Scoggins mówi, że niemal codziennie zdarza się zatrzymanie akcji serca u pacjenta z powodu spadku poziomu nasycenia krwi tlenem, a personelowi szpitala brakuje tlenu, by ratować życie chorego.

Całe piętro szpitala przekształcono w oddział chorych na COVID-19. Centrum konferencyjne zmieniło się w szpital polowy.



Urzędnicy z Idaho alarmują, że szpitale w całym stanie są na krawędzi i wkrótce mogą zacząć selekcjonować chorych, którym będą pomagać. Idaho jest stanem z jednym z najmniejszych poziomów wyszczepienia w USA - zauważa AP.

Szpitale mają selekcjonować pacjentów kierując się czynnikami, wpływającymi na ich szanse przeżycia

W sytuacjach kryzysowych szpitalom w Idaho zazwyczaj pomagały szpitale z sąsiedniego stanu Waszyngton, ale obecnie i one są pełne.



Od poniedziałku, decyzją Departamentu Zdrowia Idaho, szpitale w północnej części stanu przeszły do "kryzysowych standardów opieki medycznej", co daje im prawo do tego, by dokonywać selekcji pacjentów, którym udzielają pomocy. "Kryzysowe standardy" będą obowiązywać do czasu, gdy zwiększą się zasoby szpitali - personel, łóżka szpitalne i sprzęt medyczny, lub gdy dojdzie do spadku liczby pacjentów wymagających hospitalizacji.



Szpitale mają selekcjonować pacjentów kierując się czynnikami, wpływającymi na ich szanse przeżycia.



Ci, którzy mają mniejsze szanse przeżycia mają otrzymać "opiekę, która pozwoli im nie odczuwać bólu" w czasie, gdy organizm będzie walczył z chorobą.



Pacjenci, których stan nie zagraża życiu, będą musieli poczekać na udzielenie im pomocy w szpitalu.



USA mierzą się obecnie z falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 napędzaną transmisją wariantu Delta. W ostatnich dniach średnia dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 w USA przekracza 1,5 tysiąca.