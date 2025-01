Nie można podjąć decyzji o zabiciu siebie bez wysokiego poziomu agresji skierowanej na siebie prof. Janusz Heitzman

Co stoi za zachowaniami autoagresywnymi u dzieci i młodzieży?

Dla mnie najbardziej przerażające jest to, że w 2023 roku samobójstwa dokonało siedmioro dzieci między 7. a 12. rokiem życia. I to jest ewidentna wina systemu wychowawczego, systemu odpowiedzialności za dziecko, bo ta odpowiedzialność rozkłada się na świat dorosłych. To przede wszystkim opiekunowie, rodzice, szkoła, to wreszcie ochrona zdrowia. Podczas analizy przyczyny zgonów najmłodszych dzieci najczęściej okazuje się, że były one ofiarami przemocy. To przemoc ze strony najbliższych – tam, gdzie dziecko najmniej się jej spodziewa, gdzie oczekuje wsparcia i opieki, a otrzymuje życiowe ciosy, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Często wybiera rozwiązanie przeciwko sobie z poczucia bezradności. To także kwestia agresji. Dziecko nie może jej skierować na osoby, które się nim opiekują, nawet jeśli ta opieka jest wyjątkowo szkodliwa, bo te osoby wciąż stanowią dla niego autorytet.

Wśród młodzieży w wieku od 13. do 18. roku życia wpływ na podejmowanie tragicznych decyzji ma przemoc w rodzinie, ale również takie zachowania w grupie rówieśniczej. Dodatkowo młodzi ludzie często rozładowują napięcie i agresję przez samouszkodzenia. W przypadku dzieci powyżej 13. roku życia – u dziewcząt średnio trzy razy częściej niż u chłopców – dominują zatrucia, np. powszechnie dostępnym paracetamolem. Jeżeli dziecko gromadzi ten lek, może to być ważny czynnik ostrzegawczy.

Ze statystyk wynika, że samobójca w Polsce to najczęściej mężczyzna między 35. a 44. rokiem życia, z wykształceniem średnim albo poniżej średniego.

Niski poziom wykształcenia i wsparcia społecznego, osamotnienie czy uzależnienia to czynniki, które mają ogromny wpływ na podejmowanie decyzji o samobójstwie. Rozumienie sensu życia, bycie kreatywnym, asertywnym czy posiadanie woli walki nie zależą bezpośrednio od wykształcenia, jednak osobom lepiej wykształconym, które mają solidne oparcie społeczne, często łatwiej jest znaleźć w trudnej sytuacji rozwiązanie inne niż radykalne.

Do psychiatrów nie chodzą jednak wyłącznie osoby dobrze wykształcone, z wysokim poziomem kompetencji i rozumienia problemu. Mówię to na podstawie własnej praktyki – konsultuję jedną z poradni zdrowia psychicznego obejmującą około 100 tys. osób. Aż 80 proc. pacjentów, którzy się tam zgłaszają, to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Inicjatywa pomocy może wychodzić od różnych osób, często od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zauważa problem i kieruje pacjenta do specjalisty. Bywa również, że sami pacjenci zgłaszają się bezpośrednio do poradni psychiatrycznej, gdzie nie jest potrzebne skierowanie. Często przychodzą z problemami, takimi jak bezsenność, złe samopoczucie ogólne, mają somatyczną maskę depresji. Na początku pacjent bardzo często zakłada, że wystarczy „cudowna tabletka”, która rozwiąże wszystkie problemy. Jednak w trakcie rozmowy z psychiatrą okazuje się, że bardziej wskazana jest rozmowa z psychologiem i kwalifikowana psychoterapia.