Pacjentka sama pobierze materiał do badania?

W średnim i najdroższym wariancie wyceny przedstawionym przez AOTMiT uwzględniono możliwość samodzielnego pobrania próbki do badania HPV HR przez pacjentkę, pod nadzorem położnej POZ. Wycenę – oprócz poziomu zgłaszalności kobiet do badania – oparto na założeniu, że u połowy pacjentek materiał do testu HPV pobierze wykwalifikowany personel medyczny z użyciem fotela ginekologicznego, a u drugiej połowy odbędzie się to metodą samodzielnego pobierania przez pacjentkę, czyli tzw. self-samplingu.

Kwestię self-samplingu ocenił w opinii dotyczącej skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak wskazał w piśmie z 11 grudnia 2024 r.: „Założone zwiększenie dostępności do świadczeń poprzez wprowadzenie samopobrania pobranie rozmazu z pochwy przez pacjentkę, rodzi dodatkowe ryzyko fragmentarycznej opieki nad pacjentką. Obecna formuła programu daje możliwość kompleksowego badania ginekologicznego i oceny ewentualnych innych problemów ginekologicznych, w tym zmian narządów rodnych – w proponowanej formule tej kompleksowości zabraknie. Jeżeli świadczenie ma być wykonywane pod nadzorem ww. personelu to nie ma również przeciwwskazań, żeby to właśnie ten personel to świadczenie jak jest aktualnie pobrał”.

„Rzeczpospolita” zapytała Ministerstwo Zdrowia o plany dotyczące włączenia testu HPV HR do wykazu świadczeń gwarantowanych oraz zastąpienie cytologii klasycznej testowaniem w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi resortu.

Rak szyjki macicy. 18 tys. ofiar w ciągu dekady

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów przytoczonych przez AOTMiT wynika, że w latach 2010-2020 rak szyjki macicy zajmował ósme miejsce pod względem liczby zgonów (łącznie 17 793 zgony) oraz dziewiąte miejsce pod względem częstości zachorowań na nowotwór złośliwy wśród kobiet (29 668 przypadków) w Polsce.

We wskazanym dziesięcioleciu nowotwór ten był odpowiedzialny za 3,33 proc. wszystkich zachorowań i 3,7 proc. zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet. Najwyższe wskaźniki zachorowań i zgonów występowały w grupach wiekowych 55-59 lat (odpowiednio 4 447 przypadków zachorowań i 2 509 zgonów) oraz 60-64 lata (4 466 zachorowań i 2 722 zgony) – wskazano w dokumencie.