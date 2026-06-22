Szefowej Polski 2050, której partia przygotowała konkurencyjny do rządowego projekt regulujący wynajem lokali na doby, w ministerialnej propozycji nie spodobały się dwie rzeczy: brak zgody wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych na wynajmowanie mieszkania w formule najmu krótkoterminowego oraz zbyt długie (1 stycznia 2029 r.) vacatio legis w przypadku przepisu dającego gminom prawo do ustanawiania stref wolnych od najmu na doby.

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Z naszych ustaleń wynika, że MSiT przyspieszy o rok możliwość wprowadzania tych stref. Takie rozwiązanie znajdzie się w autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dodatkowo spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty będą mogły wystąpić do wójta, burmistrza czy prezydenta o wykreślenie lokalu z Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) za działalność niezgodną z prawem, w tym naruszanie przepisów o bezpieczeństwie i porządku publicznym. Wcześniej projekt dawał im prawo do wystąpienia o kontrolę obiektu.

Za wynajmowanie pokoi czy mieszkań mimo usunięcia z rejestru grozi kara do 50 tys. zł. Radni gminy będą mieli pół roku na podjęcie uchwały o usunięciu obiektu z ewidencji. O ponowny wpis, zgodnie z projektem, można się będzie starać po roku.

Według MSiT uzależnienie możliwości wynajmowania mieszkania na doby od zgody wspólnot czy spółdzielni byłoby rozwiązaniem zbyt mocno ingerującym w prawo własności. Zwracał na to uwagę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rzecznik praw obywatelskich, wskazując na orzeczenia międzynarodowych trybunałów. Na konieczność zbadania takiego rozwiązania pod kątem zgodności z konstytucją wskazywali też w opinii do projektu Polski 2050 sejmowi legislatorzy.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów