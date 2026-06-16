Od dłuższego czasu ścierają się w koalicji rządzącej dwie koncepcje uregulowania najmu na doby. Ministerialna i Polska 2050. Spór dotyczy dwóch kwestii. Resort sportu chce, by gminy mogły ustanawiać strefy wolne od najmu na doby od 2029 r. Posłowie Polska 2050 chcieliby, aby samorządowcy mogli to robić szybciej. Posłom zależy też, by możliwość krótkoterminowego wynajmowania mieszkania czy pokoju była uzależniona od zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

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Według naszych informacji szefowa Polska 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłosiła zdanie odrębne i uzależniła poparcie dla projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych od wprowadzenia do niego postulowanych przez jej partię rozwiązań. Mogło się to spotkać ze zrozumieniem premiera, skoro projekt ma zostać dopracowany na Stałym Komitecie Rady Ministrów.

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Zgoda wspólnoty na wynajmowanie mieszkania na doby?

Ministerstwo Sportu i Turystyki odrzucało pomysł wprowadzenia do projektu wymogu uzyskania zgody sąsiadów na wynajmowanie lokalu na doby, jako zbyt daleko ingerujący w prawo własności. Na ten problem wskazywał też w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem prof. Marcina Wiącka lepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia ochrony prawa własności, z którym wiąże się prawo do czerpania korzyści, jest rozwiązanie przyjęte przez MSiT, w którym to organ władzy samorządowej może wykreślić z centralnej bazy lokal lub zawiesić go, co uniemożliwi jego legalny wynajem.

Również Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w uwagach do projektu poselskiego zwraca uwagę, że przepis, dający wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni prawo do decydowania, czy właściciel lub inna osoba, posiadająca tytuł prawny do lokalu może go wynajmować na doby, jest problematyczny i wymaga pogłębionej analizy prawnokonstytucyjnej.

– Kluczowe pytanie brzmi, czy wspólnota powinna zarządzać budynkiem, czy również decydować o tym, jak właściciele korzystają ze swoich mieszkań. W niektórych krajach wspólnoty mają bardzo szerokie uprawnienia. Przykładem jest Nowy Jork, gdzie w budynkach typu co-op lub condominium zarządy mogą uchwalać i egzekwować regulaminy dotyczące m.in. podnajmu lokalu, selekcji lokatorów, remontów, zwierząt, korzystania z części wspólnych czy warunków zamieszkiwania. Problem w tym, że w Polsce części ludzi taki model popiera, a część jest nim przerażona. Ludzie, kupując mieszkania jakiś czas temu, nie mieli świadomości ryzyka zmiany prawa w zakresie ograniczania swobody dysponowania lokalem. Co innego, gdyby ostrzejsze przepisy dotyczyły wyłącznie nowych budynków, gdzie już na poziomie aktów notarialnych nabywcy zgadzają się na restrykcyjny model zarządzania wspólnotą – mówi Ewa Wielgórska, prezes Fairy Flats, operatora najmu [[krótko i średnioterminowego||krótko- i średnioterminowego||gramatyka|Poprawny zapis przymiotnika złożonego, w którym pierwszy człon występuje w formie skróconej (zastępuje formę „krótkoterminowego i średnioterminowego”).]].

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Od kiedy strefy wolne od Airbnb?

Odroczenie w projekcie ministerialnym do 2029 r. czasu, w którym gminy będą wprowadzać strefy, w których najem na doby będzie zakazany, tłumaczono potrzebą dania samorządom czasu na zorientowanie się w skali zjawiska na swoim terenie oraz właśnie możliwością wykreślania z rejestru lokali, jeśli przeprowadzona na życzenie wspólnoty czy spółdzielni kontrola potwierdzi naruszanie zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Polska jest już spóźniona z wprowadzaniem regulacji najmu krótkoterminowego. Przepisy określające wynajmowanie lokali na [[doby, wprowadzające||doby wprowadzające||interpunkcja|Zbędny przecinek. Imiesłowowy przydawkowy „wprowadzające” jest tu częścią rozbudowanego określenia podmiotu (jest to tzw. przydawka integralna) i nie należy go oddzielać przecinkiem.]] rozporządzenie 2024/1028 powinny działać w całej UE od 20 maja. Dlatego mimo krytyki ministerialnego projektu informacja o jego nieprzyjęciu przez rząd martwi branżę.

– To dla nas fatalna wiadomość, bo oznacza kolejne opóźnienia we wdrożeniu unijnych przepisów. UE zobowiązała nas do wprowadzenia centralnego rejestru i likwidacji szarej strefy, więc ta ustawa powinna realizować tylko te regulacje. Pozostałe zmiany powinniśmy procedować na spokojnie – mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Rząd ma świadomość spóźnienia w regulowaniu najmu krótkoterminowego. Dlatego poprawionym projektem ma się zająć już na kolejnym posiedzeniu, w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem MSiT najem krótkoterminowy jest usługą hotelarską, trwającą w stosunku do jednego klienta maksymalnie 30 dni. Jednym z najważniejszych jego rozwiązań jest utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON), w którym ma być zarejestrowany każdy pokój, mieszkanie czy dom wynajmowany na doby. Każdy lokal dostanie numer identyfikacyjny. Do zgłoszenia trzeba dołączyć regulamin porządkowy oraz oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, że lokal spełnia określone wymagania, [[co do wyposażenia oraz przeciwpożarowe i sanitarne||dotyczące wyposażenia oraz przeciwpożarowe i sanitarne||gramatyka|Użycie wyrażenia przyimkowego „co do” jest w tym kontekście niepoprawne gramatycznie, ponieważ odnosi się ono również do przymiotników („przeciwpożarowe i sanitarne”). Zastąpienie go imiesłowem „dotyczące” czyni zdanie poprawnym.]] Dzisiaj też jest obowiązek zgłaszania takiej działalności do gminy, ale większość wynajmujących go nie spełnia.

Po wejściu w życie nowelizacji za wynajmowanie lokalu bez numeru z CWTON lub zamieszczanie bez niego ogłoszeń, projekt przewiduje karę do 50 tys. zł. Taka sama kara grozi za wynajmowanie lokali w przypadku zawieszenia wpisu w CWTON. Wójt, burmistrz czy prezydent będą też mogli wykreślić obiekt z rejestru. Ponowny wpis możliwy będzie po roku. Rejestr ma być uruchomiony w październiku.