PKO Bank Polski i Erste Group Bank dołączyły do konsorcjum pięciu banków finansujących projekt Varso Place. Łączna wartość finansowania wzrosła o 35 mln euro, do 510 mln (2,18 mld zł). Tym samym HB Reavis poprawił rekord – dotychczasowe 475 mln euro było największym finansowaniem pojedynczej nieruchomości komercyjnej (a nie portfela) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na kompleks zaciągnięte są dwie pożyczki: 258 mln euro przypada na najwyższą w Unii Europejskiej (310 m mierząc z iglicą) wieżę Varso Tower, a 252 mln euro na niższe budynki Varso 1 i Varso 2. Łącznie to 144 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i hotelowej (NYX Hotel Warsaw).

– Projekt o takiej skali i prestiżu wymaga zaangażowania dużych i wiarygodnych partnerów finansowych. Ich zaufanie oraz poprawa sytuacji na rynkach finansowych pozwoliły nam podwyższyć kwotę finansowania z 475 mln euro do 510 mln euro. Dzięki rozszerzeniu konsorcjum uzyskaliśmy korzystniejsze warunki finansowania. Transakcja podkreśliła także pozycję HB Reavis w regionie jako silnego europejskiego gracza w obszarze projektowania, budowania i zarządzania nieruchomościami – skomentował Tomas Krajcir, członek zarządu ds. finansowych w HB Reavis Group.

– Dołączenie PKO Banku Polskiego do konsorcjum finansującego Varso Place jest dowodem naszego zaangażowania w finansowanie najwyższej klasy projektów komercyjnych oraz zaufania do ich długoterminowego potencjału. Varso Place to jeden z najnowocześniejszych i zrównoważonych projektów w Polsce, co potwierdza ogromne zainteresowanie najemców z sektora biurowego. Wspierając takie inwestycje umacniamy właściwy kierunek rozwoju rynku nieruchomości, który wyznaczają: innowacyjność, zrównoważony rozwój i wysoka jakość – dodaje Agata Gola, head of property finance w PKO Banku Polskim.