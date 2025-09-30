Aktualizacja: 30.09.2025 12:05 Publikacja: 30.09.2025 12:02
HB Reavis ma już ponad pół miliarda euro kredytu na biurowy kompleks Varso Place. Rekord w regionie.
PKO Bank Polski i Erste Group Bank dołączyły do konsorcjum pięciu banków finansujących projekt Varso Place. Łączna wartość finansowania wzrosła o 35 mln euro, do 510 mln (2,18 mld zł). Tym samym HB Reavis poprawił rekord – dotychczasowe 475 mln euro było największym finansowaniem pojedynczej nieruchomości komercyjnej (a nie portfela) w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na kompleks zaciągnięte są dwie pożyczki: 258 mln euro przypada na najwyższą w Unii Europejskiej (310 m mierząc z iglicą) wieżę Varso Tower, a 252 mln euro na niższe budynki Varso 1 i Varso 2. Łącznie to 144 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i hotelowej (NYX Hotel Warsaw).
– Projekt o takiej skali i prestiżu wymaga zaangażowania dużych i wiarygodnych partnerów finansowych. Ich zaufanie oraz poprawa sytuacji na rynkach finansowych pozwoliły nam podwyższyć kwotę finansowania z 475 mln euro do 510 mln euro. Dzięki rozszerzeniu konsorcjum uzyskaliśmy korzystniejsze warunki finansowania. Transakcja podkreśliła także pozycję HB Reavis w regionie jako silnego europejskiego gracza w obszarze projektowania, budowania i zarządzania nieruchomościami – skomentował Tomas Krajcir, członek zarządu ds. finansowych w HB Reavis Group.
– Dołączenie PKO Banku Polskiego do konsorcjum finansującego Varso Place jest dowodem naszego zaangażowania w finansowanie najwyższej klasy projektów komercyjnych oraz zaufania do ich długoterminowego potencjału. Varso Place to jeden z najnowocześniejszych i zrównoważonych projektów w Polsce, co potwierdza ogromne zainteresowanie najemców z sektora biurowego. Wspierając takie inwestycje umacniamy właściwy kierunek rozwoju rynku nieruchomości, który wyznaczają: innowacyjność, zrównoważony rozwój i wysoka jakość – dodaje Agata Gola, head of property finance w PKO Banku Polskim.
Obecny skład konsorcjum i zaangażowanie finansowe członków to:
Varso 1 i Varso 2 zostały oddane do użytkowania w 2020 r., a wieża w 2022 r. Na początku września udostępniono panoramiczny taras na dachu Varso Tower – to najwyżej położona tego typu atrakcja w UE (230 m, taras PKiN to 114 m). Jest tu również ogród i bar. Wstęp jest płatny, co dla właściciela budynku oznacza dodatkowe przychody poza najmem powierzchni.
HB Reavis w Warszawie zrealizował kilka inwestycji biurowych, m.in. Forest, Gdański Business Center czy West Station. Grupa jest również obecna w macierzystej Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
