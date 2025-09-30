Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Już ponad pół miliarda euro kredytu na kompleks Varso Place. Rekord w regionie

HB Reavis pozyskał dwa kolejne banki do konsorcjum finansującego biurowy kompleks w Warszawie. 510 mln euro to rekordowe finansowanie w Europie Środkowo-Wschodniej pozyskane dla pojedynczej nieruchomości komercyjnej.

Publikacja: 30.09.2025 12:02

HB Reavis ma już ponad pół miliarda euro kredytu na biurowy kompleks Varso Place. Rekord w regionie.

HB Reavis ma już ponad pół miliarda euro kredytu na biurowy kompleks Varso Place. Rekord w regionie.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

PKO Bank Polski i Erste Group Bank dołączyły do konsorcjum pięciu banków finansujących projekt Varso Place. Łączna wartość finansowania wzrosła o 35 mln euro, do 510 mln (2,18 mld zł). Tym samym HB Reavis poprawił rekord – dotychczasowe 475 mln euro było największym finansowaniem pojedynczej nieruchomości komercyjnej (a nie portfela) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na kompleks zaciągnięte są dwie pożyczki: 258 mln euro przypada na najwyższą w Unii Europejskiej (310 m mierząc z iglicą) wieżę Varso Tower, a 252 mln euro na niższe budynki Varso 1 i Varso 2. Łącznie to 144 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i hotelowej (NYX Hotel Warsaw).

Czytaj więcej

Alior Bank przeprowadzi się w tym roku do budynków w stołecznym kompleksie Varso Place przy Dworcu C
Nieruchomości
Alior Bank się przeprowadza. Siedziba w najwyższym budynku w Unii

Ponad pół miliarda kredytu na kompleks biurowy Varso Place

– Projekt o takiej skali i prestiżu wymaga zaangażowania dużych i wiarygodnych partnerów finansowych. Ich zaufanie oraz poprawa sytuacji na rynkach finansowych pozwoliły nam podwyższyć kwotę finansowania z 475 mln euro do 510 mln euro. Dzięki rozszerzeniu konsorcjum uzyskaliśmy korzystniejsze warunki finansowania. Transakcja podkreśliła także pozycję HB Reavis w regionie jako silnego europejskiego gracza w obszarze projektowania, budowania i zarządzania nieruchomościami – skomentował Tomas Krajcir, członek zarządu ds. finansowych w HB Reavis Group.

– Dołączenie PKO Banku Polskiego do konsorcjum finansującego Varso Place jest dowodem naszego zaangażowania w finansowanie najwyższej klasy projektów komercyjnych oraz zaufania do ich długoterminowego potencjału. Varso Place to jeden z najnowocześniejszych i zrównoważonych projektów w Polsce, co potwierdza ogromne zainteresowanie najemców z sektora biurowego. Wspierając takie inwestycje umacniamy właściwy kierunek rozwoju rynku nieruchomości, który wyznaczają: innowacyjność, zrównoważony rozwój i wysoka jakość – dodaje Agata Gola, head of property finance w PKO Banku Polskim.

Reklama
Reklama

Obecny skład konsorcjum i zaangażowanie finansowe członków to:

  • Santander Bank Polska – agent kredytu (100 mln euro)
  • Helaba (100 mln euro)
  • Bank Pekao - agent zabezpieczeń (89,5 mln euro)
  • Berlin Hyp (40 mln euro)
  • Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance (40 mln euro)
Reklama
Reklama
  • PKO Bank Polski (85,5 mln euro)
  • Erste Group Bank AG (55 mln euro)

Czytaj więcej

Ten REIT zarabia krocie na kultowym wieżowcu
Nieruchomości komercyjne
Ten REIT zarabia krocie na kultowym wieżowcu

Najwyższy taras w Unii Europejskiej. Varso Tower z dodatkowym źródłem przychodów

Varso 1 i Varso 2 zostały oddane do użytkowania w 2020 r., a wieża w 2022 r. Na początku września udostępniono panoramiczny taras na dachu Varso Tower – to najwyżej położona tego typu atrakcja w UE (230 m, taras PKiN to 114 m). Jest tu również ogród i bar. Wstęp jest płatny, co dla właściciela budynku oznacza dodatkowe przychody poza najmem powierzchni.

HB Reavis w Warszawie zrealizował kilka inwestycji biurowych, m.in. Forest, Gdański Business Center czy West Station. Grupa jest również obecna w macierzystej Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne HB Reavis

PKO Bank Polski i Erste Group Bank dołączyły do konsorcjum pięciu banków finansujących projekt Varso Place. Łączna wartość finansowania wzrosła o 35 mln euro, do 510 mln (2,18 mld zł). Tym samym HB Reavis poprawił rekord – dotychczasowe 475 mln euro było największym finansowaniem pojedynczej nieruchomości komercyjnej (a nie portfela) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na kompleks zaciągnięte są dwie pożyczki: 258 mln euro przypada na najwyższą w Unii Europejskiej (310 m mierząc z iglicą) wieżę Varso Tower, a 252 mln euro na niższe budynki Varso 1 i Varso 2. Łącznie to 144 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i hotelowej (NYX Hotel Warsaw).

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie - budynek oferuje mieszkania na wynajem na długo i na krótko
Nieruchomości
Zeitraum Racławicka. Niemal 200 mieszkań z obsługą
Ghelamco zastąpiło zapadający dług nowym. Obligacje są tańsze i mocniej zabezpieczone
Nieruchomości
Ghelamco wykupiło wrześniowe obligacje. Grupa uplasowała nowe papiery
Rynek nieruchomości powoli się ożywia. To efekt obniżek stóp procentowych
Nieruchomości
Klienci mają większą zdolność kredytową. Popyt na mieszkania wystrzeli?
Jaka umowa w parkach handlowych
Nieruchomości
Jaka umowa w parkach handlowych
Zdaniem analityków PKO Banku Polskiego, w przyszłym roku pojawi się presja na wzrost cen mieszkań.
Nieruchomości
Okienko się zamyka? Analitycy o czynnikach, które nie dadzą spaść cenom mieszkań
Reklama
Reklama
e-Wydanie