Analitycy portalu RynekPierwotny.pl wyjaśniają, że mieszkaniowi debiutanci, czyli osoby, które dopiero zaczynają poszukiwania na rynku nowych mieszkań, często nie znają swojej zdolności kredytowej. Nie zawężają jednak poszukiwań do jednej dzielnicy. – Są otwarci na zmiany swoich pierwotnych założeń – mówią eksperci portalu. – Ich obecność w serwisach ogłoszeniowych jest coraz bardziej zauważalna.

Jak wynika z danych naszego portalu, 40 proc. mieszkaniowych debiutantów rozgląda się za mieszkaniem na terenie całego miasta i jego obrzeży, a 43 proc. szuka w kilku dzielnicach jednocześnie. To właśnie ta grupa nadaje dziś nową dynamikę popytowi na rynku.

Duża oferta, dużo pytań o nieruchomości

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że liczba pytań o mieszkania systematycznie rosła od połowy 2024 roku. – W pierwszym kwartale tego roku osiągnęła historyczny szczyt – była aż o 31 proc. większa niż w najlepszym miesiącu w czasie obowiązywania programu „Bezpieczny kredyt 2”. Dane pokazują, że popyt wrócił na rynek z dużą siłą – mówią eksperci serwisu.

Nie oznacza to jednak, że sprzedaż mieszkań rośnie równie dynamicznie.