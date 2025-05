To siódma inwestycja spółki Resi4Rent w Warszawie. W stołecznej ofercie tego operatora jest już ponad 1750 mieszkań.

Mieszkania na wynajem szybko znikają

Nowy 12-kondygnacyjny budynek przy ul. Jana Pohoskiego to drugi etap inwestycji Resi4Rent - Warszawa Wilanowska, która w 2023 roku zasiliła stołeczny rynek 374 lokalami. Mieszkania wynajęły się w rekordowym tempie 17 tygodni.

W drugim etapie inwestycji powstało 277 umeblowanych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Oferta lokali jest adresowana do singli, par, rodzin z dziećmi. Wszyscy mieszkańcy budynku mają do dyspozycji m.in. tarasy rekreacyjne i powierzchnie coworkingową do pracy zdalnej, spotkań i rozmów.

- Działamy w sześciu miastach. Największymi rynkami są dla nas Warszawa, Kraków i Wrocław – mówi cytowany w komunikacie Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent. - Po oddaniu do użytku osiedla na warszawskim Mokotowie oferta Resi4Rent w samej stolicy wyniesie ponad 1750 lokali.