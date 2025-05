W I kwartale 2025 r. zasoby powierzchni handlowej w Polsce zwiększyły się o 42 tys. mkw., do 16,5 mln mkw. – wynika z szacunków BNP Paribas Real Estate. Najwięcej zasobów jest w Warszawie (2,26 mln mkw.), konurbacji katowickiej (1,54 mln mkw.) i Trójmieście (0,99 mln mkw.). 63 proc. powierzchni przypada na tradycyjne centra handlowe, 19 proc. na wolnostojące obiekty, 17 proc. na parki i 1 proc. na centra wyprzedażowe.

Reklama

Największym oddanym w I kwartale obiektem był M Park Mrągowo (15,3 tys. mkw., LCP Properties).

Na koniec marca w budowie, z terminem oddania do końca 2026 r., było 350 tys. mkw., a 97 tys. mkw. to zmiana formatu i rozbudowy. Trudno więc liczyć na poprawienie ubiegłorocznego wyniku, który był najlepszy od 2015 r., mowa o 545 tys. mkw. Największym obiektem w budowie na koniec marca br. był Designer Outlet Kraków o powierzchni 21 tys. mkw.

Gros nowej podaży to parki handlowe. Deweloperzy kierują inwestycje głównie do mniejszych miast, gdzie rośnie zapotrzebowanie na wygodne, lokalne miejsca do robienia zakupów.