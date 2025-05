Kapryśne stopy trzęsą rynkiem mieszkaniowym

II kwartał br. to dla rynku mieszkaniowego symbolicznie nowa jutrzenka: prezes NBP wykonał zwrot mówiąc, że jest przestrzeń na obniżanie stóp, na co zareagowały stawki WIBOR. W maju RPP obniżyła stopy o 0,5 pkt proc., do 5,25 proc. – a jednocześnie prezes Adam Glapiński zastrzegł, że decyzja nie oznacza początku cyklu łagodzenia i na pewno w czerwcu kolejnego cięcia nie będzie.

Prezes Nikodem Iskra powiedział, że w kwietniu sprzedaż wzrosła rok do roku o 10 proc., ale trudno to wiązać z deklaracjami prezesa Glapińskiego – raczej to efekt dobrej oferty i wzmożonej pracy handlowców. Tegoroczny kwiecień był raczej wymagający z uwagi na dwa długie weekendy. W maju widać większy ruch, jeśli chodzi o zapytania klientów, ale trudno jeszcze wyciągać wnioski. Generalnie deweloper podtrzymuje cel 3,1-3,3 tys. Prezes Iskra zaznaczył, że aby osiągnąć taki wynik, oferta dla klientów musi być szeroka i zdywersyfikowana, stąd około 5 tys. lokali w ofercie Murapolu w 16 miastach.

Iwona Sroka, wiceprezeska Murapolu, powiedziała że obniżka stóp, zapowiedź programu dopłat „Pierwsze klucze” - choć koncentruje się on na ryku wtórnym – to czynniki, które pozytywnie wpływają na nastroje potencjalnych nabywców. Wzrost płacy realnej i poziomu zgromadzonej przez Polaków gotówki, oraz niskie bezrobocie – to również czynniki wspierające.

Z drugiej strony mamy wciąż rekordową ofertę mieszkań w największych miastach oraz relatywnie drogie kredyty hipoteczne. Wciąż mamy rynek klienta – i tak pozostanie, dopóki liczba wprowadzanych przez deweloperów mieszkań będzie większa od liczby lokali sprzedawanych.

Prezes Iskra zaznaczył, że jeszcze chyba nigdy w historii klienci nie mieli takiego wyrobu mieszkań w zaawansowanych pod względem budowy projektach, czy wręcz gotowych.

Wiceprezes Przemysław Kromer podkreślił, że Murapol mimo wszystko nie stosuje preferencyjnych dla klientów harmonogramów płatności typu 10:90 czy 20:80. Ujawnił, że średnia cena sprzedaży mieszkań w I kwartale 2025 r. wyniosła 9,7 tys. zł za mkw., o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe: wysokie stopy i wysoką ofertę.