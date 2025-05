- Rynek biur w Warszawie ewoluuje, dostosowując się do ograniczonej podaży i nowych strategii dotyczących modelu pracy – mówią autorzy raportu CBRE.



Mało nowych biur w Warszawie

Deweloperzy biurowi są wciąż ostrożni. W I kwartale 2025 roku oddano do użytku tylko jeden obiekt biurowy (budynek CD Projekt wzniesiony na potrzeby firmy przy ul. Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze-Północ). W kolejnych miesiącach ukończone mają być kolejne biurowce.

CBRE podaje, że w budowie jest 231,4 tys. mkw. biur, z czego modernizacje obejmują 57,2 tys. mkw. – to m.in. biurowiec V Tower.

– Mimo utrzymującej się ostrożności deweloperów rynek biurowy w stolicy pozostaje stabilny. Całe zasoby biur w Warszawie to już 6,28 mln mkw. – mówi cytowana w komunikacie Katarzyna Gajewska, dyrektorka działu badań i analiz rynku w CBRE. - Jeszcze w tym roku ukończone będą ważne inwestycje. Najbardziej wyczekiwane to The Bridge i Office House na Woli. Oba biurowce są już w znacznym stopniu wynajęte. Najemców ma już połowa powierzchni w The Bridge, w Office House poziom wynajmu przekroczył 80 proc.