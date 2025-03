W Gdyni w drugim półroczu 2024 roku rozpoczęto sprzedaż ponad 900 mieszkań w 11 inwestycjach, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu z pierwszą połową roku. Nowa podaż w Sopocie stanowiła 3 proc. wszystkich mieszkań wprowadzonych w drugiej połowie 2024 roku w Trójmieście. W Trójmieście mediana cen na rynku pierwotnym wyniosła od 14,3 tys. zł/mkw. w Gdyni do niemal 23,1 tys. zł/mkw. w Sopocie. w zależności od lokalizacji. Na rynku wtórnym roczna dynamika wzrostu cen była wyższa - od 14 proc. w Gdańsku i Gdyni do 23 proc. w Sopocie. W Sopocie mediana cen mieszkań z drugiej ręki wyniosła prawie 19,3 tys. zł/mkw. W drugim półroczu 2024 roku na rynku wtórnym w Gdańsku i Gdyni dominowały transakcje sprzedaży mieszkań o powierzchni od 30 do 50 mkw. W Sopocie struktura sprzedaży była bardziej zróżnicowana – lokale o tych metrażach miały podobny udział co mieszkania od 50 do 70 mkw. oraz powyżej 70 mkw. (ok. 30 proc.).

Łódź. Deweloperzy bardziej ostrożni

Mediana cen na rynku pierwotnym w Łodzi pod koniec 2024 r. to 10,6 tys. zł/mkw., to o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku. Dzięki zmniejszeniu liczby lokali wprowadzonych do sprzedaży, podaż na rynku pierwotnym spadła po raz pierwszy od ponad trzech lat.

- W drugiej połowie 2024 roku rynek pierwotny w Łodzi doświadczył znaczących zmian, które miały wpływ na zarówno liczbę nowych inwestycji, jak i wyniki sprzedaży. Deweloperzy wprowadzili do sprzedaży niemal 1,6 tys. mieszkań w 22 inwestycjach, to ponad dwukrotny spadek w porównaniu do pierwszej połowy roku oraz najniższy wynik od drugiej połowy 2022 roku. Wzrost podaży mieszkań, który był charakterystyczny dla łódzkiego rynku pierwotnego od 2023 roku zaczął stopniowo wygasać. Firmy deweloperskie, biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję oraz zmieniającą się sytuację gospodarczą, zaczęły ograniczać liczbę nowych inwestycji – czytamy w raporcie. - Największa liczba mieszkań trafiła do oferty w delegaturze Polesie – ponad 630 jednostek. Śródmieście natomiast, które w poprzednim półroczu było liderem pod względem nowej podaży, odnotowało najniższy wynik z zaledwie 130 mieszkaniami.

Pod koniec drugiego półrocza 2024 roku liczba mieszkań dostępnych na rynku pierwotnym w Łodzi wyniosła prawie 7,7 tys., co oznaczało pierwszy spadek podaży od 2021 roku. Mimo tej korekty poziom dostępnej oferty nadal pozostawał wysoki w porównaniu z wcześniejszymi latami, a rekordową podaż odnotowano w pierwszej połowie ubiegłego roku, kiedy liczba mieszkań była o 7 proc. większa.

Najwyższe ceny odnotowano w Śródmieściu (ponad 12 tys. zł/mkw.), a największą dynamikę ich wzrostu - w delegaturze Widzew, gdzie ceny zmieniły się o 13 proc. w ujęciu rocznym. Podobne tendencje wzrostowe zaobserwowano na rynku wtórnym. Mediana cen wyniosła tam ponad 7,8 tys. zł/mkw., a więc o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liderem wzrostów na tym rynku ponownie została delegatura Widzew, gdzie za metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić o 13 proc. więcej niż przed rokiem (ponad 7,9 tys. zł/mkw.). W drugim półroczu 2024 roku w stolicy województwa łódzkiego najchętniej kupowanymi lokalami na rynku wtórnym były mieszkania o metrażu od 30 do 50 mkw., które były przedmiotem ponad połowy transakcji zawartych w tym okresie.