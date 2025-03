Dyrektor Dymowski podkreślał, że siedząc w domu, można kilkoma kliknięciami w telefonie dostać kredyt hipoteczny. Może to trwać nawet godzinę, wraz z projektem umowy i możliwością podpisania umowy podpisem elektronicznym. – To całkowicie zmienia podejście do kredytów hipotecznych. Decyzja kredytowa w procesie cyfrowym zajmuje przeciętnie pięć dni, podczas gdy standardowa procedura trwa ok. 19 dni – podkreślał. Jakie jest zainteresowanie cyfrową hipoteką? – Na razie to wąska grupa, ale wdrażamy kolejne rozwiązania, które poszerzą grupę klientów. Za chwilę z rozwiązania będą korzystać wszyscy. Niezależnie, czy przyjdą do oddziału, czy będą to robić w domowym fotelu, procedura będzie taka sama – zapowiedział dyrektor.

Mieszkania na wynajem

Potrzeby mieszkaniowe Polaków są różne. Nie każdy może kupić mieszkanie, nie każdy może dostać lokal komunalny. Pozostaje rynek najmu, w tym PRS. Lokale na wynajem oferuje PFR Nieruchomości. Spółka zarządza dwoma funduszami: Funduszem Mieszkań na Wynajem (PRS) i Funduszem Mieszkań dla Rozwoju.

– Jako PFR Nieruchomości zarządzamy ponad 7 tys. mieszkań. Poziom wynajęcia to 98 proc. w większych miastach, w pozostałych: 96 proc. – mówił prezes Grzegorz Tomaszewski. – To pokazuje skalę zapotrzebowania. Dlatego dalej chcemy inwestować w ten rynek. W tym roku planujemy oddać ponad 700 mieszkań. Wchodzimy na rynki, na których typowe fundusze PRS jeszcze nie działają. Myślę, że to rola instytucji rozwojowych jak PFR, niekoniecznie państwa. My jako spółka z grupy kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju jesteśmy trochę od przecierania szlaków inwestorom zagranicznym i polskim. W tym roku oddajemy inwestycję PRS w Lublinie. To będzie pierwsza taka inwestycja w mieście, które ma ponad 300 tys. mieszkańców i 60 tys. studentów. Miastem, gdzie nie ma jeszcze funduszy PRS, a w którym będziemy wybierać wykonawcę naszej inwestycji, jest Szczecin. Kończymy budowę mieszkań w Elblągu. Potencjał widzimy także w mniejszych miastach.