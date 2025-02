Rząd chce uwolnić ziemię pod budownictwo mieszkaniowe. Jakie działki trafią do obrotu?

Projekt ustawy zakłada m.in. rozszerzenie katalogu gruntów wyłączonych spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur) o nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast.

Resort proponuje też m.in. nowelizację ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

- Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może nieodpłatnie przejąć nieruchomości wchodzące w skład tego zasobu, które mogą być zagospodarowane na cele mieszkaniowe, i przekazać je do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta (...). Nieruchomości starosta nieodpłatnie przekazuje gminom pod budownictwo mieszkaniowe – zakłada projekt ustawy. - Celem proponowanych zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest „odblokowanie” gruntów spółek Skarbu Państwa oraz gruntów, którymi gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych. Wiele gruntów z potencjałem pod zabudowę mieszkaniową położonych w atrakcyjnych lokalizacjach pozostaje obecnie w zasobach wskazanych podmiotów, które nie wykorzystują tego potencjału do realizacji inwestycji mieszkaniowych – tłumaczą autorzy projektu. - Istotą proponowanych rozwiązań jest zatem zagwarantowanie instrumentów pozwalających na przekazanie do publicznego zasobu tych nieruchomości, które są obiektywnie zbędne wskazanym podmiotom z punktu widzenia realizowanych przez nie zadań, a jednocześnie wykazują potencjał do zabudowy mieszkaniowej.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w 2023 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP) pozostawało ponad 1,33 mln hektarów gruntów, z czego do rozdysponowania pozostaje ok. 188 tys. hektarów. Zdaniem KOWR ok. 3,3 proc. tych gruntów(ok. 6 tys. ha) kwalifikuje się pod budownictwo i usługi.

Projektowane przepisy nie obejmują gruntów znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości.