Problemem okazało się też częściowe wyrównanie i przygotowanie terenu do ustawienia budynków. W ocenie starosty takie działanie kwalifikuje się do prac przygotowawczych z art. 41 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, czyli stanowi rozpoczęcie budowy przed uzyskaniem pozwolenia. A to zgodnie z przepisami przekreśla możliwość wydania pozwolenia na budowę.

Starosta odnotował co prawda pismo od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB), który kontrolował to, co działo się na działce inwestora. Ustalenia inspekcji potwierdziły złożenie na działce bloczków fundamentowych i ośmiu gotowych budynków na drewnianych podkładach. Jednak PINB stwierdził, że nie zostały rozpoczęte roboty związane z budową budynków turystycznych. To jednak starosty nie przekonało.

Ustalenia PINB stały się za to jednym z koronnych argumentów inwestora. Zauważył, że przecież nadzór kontrolował jego działkę na wniosek starosty. I stwierdził, że przywieziono na nią osiem gotowych budynków i nie zostały rozpoczęte roboty związane z ich budową. A skoro tak, to zdaniem inwestora stanowisko to musi mieć znaczenie dla sprawy. W konsekwencji zarzucił staroście dowolność w ustaleniu, że nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych przez zagospodarowanie terenu budowy, a także w zakresie rzekomego wyrównania terenu.

To nie przekonało jednak wojewody. Jego zdaniem sporne domki spełniają definicję budynku i nie mogą być traktowane jako wyrób budowlany lub zestaw wyrobów budowlanych. Nie wymagają bowiem budowy przegród zewnętrznych, ścian podłóg czy dachu. Zostały przywiezione na teren inwestycji już jako gotowe budynki przeznaczone do usytuowania na wyznaczonym w projekcie budowlanym miejscu w celu trwałego związania ich z gruntem.

Wojewoda nie miał żadnych wątpliwości, że czynności inwestora świadczą o wykonaniu przez niego prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. Do zakończenia inwestycji pozostaje jedynie trwałe połączenie z gruntem zgromadzonych na działce budynków. A to wszystko, w ocenie wojewody, jednoznacznie stanowi rozpoczęcie budowy z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 prawa budowlanego.