Czy to fala powrotów do miast

Według WGN trend ten jednak trochę spowolnił. Dojazd do pracy, dojazd dzieci do szkoły, odwożenie dzieci do przedszkola, to w dużej mierze „marnowanie czasu”. Zauważamy wzrost oferty domów na sprzedaż położonych w miejscowościach oddalonych od miast o ok. 10 -20 km.

Ale jest też ruch w odwrotnym kierunku. Z miasta na obrzeża przeprowadzają się klienci, którzy pracują zdalnie w domu lub klienci mający biuro blisko tak położonego domu czy mieszkania.

Na obrzeżach miast deweloperzy lubią budować osiedla mieszkań w zabudowie szeregowej. Jest to alternatywa wygodnego mieszkania z własnym ogródkiem. Chętni na takie nieruchomości znajdują się zawsze. Jest to bardziej opłacalne niż kupno podobnej wielkości mieszkania w dobrej dzielnicy dużego miasta.

Ceny ofertowe mieszkań są bardzo wysokie, niezależnie od lokalizacji. Wydawałoby się, że np. 70-metrowy lokal w odległych dzielnicach Wrocławia, jak na przykład Psie Pole, powinno być tańsze niż podobne mieszkanie na Krzykach. Jednak analizując ceny transakcyjne mieszkań odnotowane w ubiegłym roku, widać, że w tych dzielnicach były one porównywalne.