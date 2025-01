– 2024 r. był okresem dużej aktywności na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjnych, szczególnie w sektorze biurowym, gdzie wyróżniali się polscy inwestorzy. Krajowy kapitał odegrał kluczową rolę, zwłaszcza w miastach regionalnych, gdzie obserwujemy rosnące zainteresowanie dobrze zlokalizowanymi i zmodernizowanymi obiektami biurowymi – mówi Zagrodnik. – Prognozując 2025 r., obniżki stóp procentowych w strefie euro mogą zwiększyć płynność kapitału na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej, ale Polska będzie konkurować z zachodnią Europą, oferującą większą stabilność. Aby przyciągnąć międzynarodowy kapitał, kluczowe będą przejrzystość rynku, efektywne zarządzanie ryzykiem oraz rozwój sektora ESG. W 2025 r. sektorami o największym potencjale pozostaną biura, magazyny i obiekty handlowe, które nadal będą napędzać aktywność inwestycyjną – dodaje.

Krzysztof Cipiur, partner zarządzający w Knight Frank, oczekuje, że w 2024 r. wartość inwestycji sięgnie prawie 5 mld euro.

– Ożywiona aktywność inwestycyjna widoczna była zwłaszcza na rynku biurowym. Wartość transakcji wyniosła 1,6 mld euro, czyli prawie cztery razy więcej niż w poprzednim roku. Największą transakcją w Polsce oraz w całej Europie była sprzedaż Warsaw Unit za 280 mln euro. Takie transakcje wskazują na wysoką jakość aktywów dostępnych na polskim rynku – mówi Cipiur.

Ekspert zaznacza, że obniżki stóp procentowych w strefie euro już wpłynęły na wzrost cen nieruchomości, zwłaszcza w Europie Zachodniej, która wciąż jest preferowanym celem inwestycyjnym. W związku z wysokimi cenami w tym regionie inwestorzy zaczynają zwracać uwagę na rynki oferujące wyższe stopy zwrotu, takie jak Polska.

– W efekcie wartości nieruchomości komercyjnych w Polsce będą wzrastać. Widać już zainteresowanie zagranicznych inwestorów Polską, czego dowodem są ostatnie transakcje. W 2025 roku spodziewamy się dalszego zwiększania wolumenu oraz większej liczby dużych transakcji, co wiąże się z powrotem na rynek dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy angażują większe ilości kapitału. Wzrośnie również liczba transakcji poza Warszawą, która dominowała w ostatnich dwóch latach, na rynkach regionalnych jest wiele budynków w sektorze prime. Poprawa sentymentu na rynku spowoduje również powrót inwestorów na rynki największych miast wojewódzkich – mówi Cipiur. – Sektory, które będą dominować w Polsce, to magazyny, biura oraz mieszkania na wynajem, choć w tym przypadku barierą jest ograniczona dostępność gruntów. Rosną także inwestycje w hotele, co jest trendem widocznym na całym świecie. Rynek najmu w Polsce stabilizuje się, a czynsze przestają gwałtownie rosnąć, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dzięki korzystnym stopom zwrotu, dobrym perspektywom gospodarczym i rosnącej roli w regionie. Inwestorzy oczekują dalszych możliwości rozwoju, a na rynku pojawiają się nowi gracze z kapitałem na inwestycje – podsumowuje.