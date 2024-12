Elastyczne biura w kamienicy przy Poznańskiej

Elastyczne biura The Shire do kamienicy przy ul. Poznańskiej wejdą w marcu 2025 roku. Powstanie siedem niezależnych, w pełni wyposażonych modułów biurowych klasy premium. Pomieszczą od sześciu do 50 stanowisk do pracy. Każde biuro będzie mieć własną kuchnię, toalety, a także sale konferencyjne.

Biura serwisowane. Co jest w pakiecie?

Biurami będą wspólnie zarządzać właściciel nieruchomości i operator The Shire Beyond Coworking. Ten ostatni zadba o pełną obsługę: od sprzątania, serwisu technicznego, przez internet, kawę, recepcję, po opiekę konsjerża.

- Moduły biurowe zaprojektowane w wyjątkowych wnętrzach zabytkowej kamienicy przy Poznańskiej 37 wyróżniają się pełną niezależnością, oferując prywatność kojarzoną z własnym biurem, w którym nie współdzielimy części wspólnych – podkreśla cytowany w komunikacie Rafał Pisklewicz, partner zarządzający The Shire - Beyond Coworking.