W obszarze działań podatkowych istotnych dla sektora nieruchomości rząd stanął przed trzema głównymi wyzwaniami.

Reklama

Pierwszą była reforma podatku od nieruchomości po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego uchylającego definicję budowli. Drugą wydanie objaśnień dotyczących podatku u źródła od wypłat dywidend i odsetek do odbiorców spoza Polski, co dla sektora nieruchomości ma szczególne znaczenie ze względu na istotny kapitał zagraniczny w tej branży. I trzecią, związaną z uchwaleniem regulacji REIT czyli spółek inwestujących w nieruchomości na wynajem (mają to być spółki giełdowe).

Idąc od końca, w trzeciej sprawie żadne propozycje nie ujrzały światła dziennego, a widoczna jest zarówno potrzeba pobudzenia zarówno obrotu publicznego jak i polskich inwestycji w branży nieruchomości. W drugiej sprawie Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad objaśnieniami podatkowymi i wydało w listopadzie dwie ogólne interpretacje dotyczące dywidend i odsetek, które powinny rozstrzygnąć na korzyść podatników te kwestie, które budziły największe dyskusje z organami podatkowymi. Na objaśnienia ciągle czekamy. I wreszcie w podatku od nieruchomości udało się uchwalić zmiany przepisów na czas i wchodzą one w życie od 1 stycznia 2025 r., ale dalej są otwarte kwestie, które mogą budzić wątpliwości.

Autorka jest doradczynią podatkową, radczynią prawną, partnerką i szefową zespołu nieruchomości w MDDP.