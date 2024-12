SN: kiedy mieszkanie u rodziców prowadzi do zasiedzenia

SN: Użyczenie nie prowadzi do własności

Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutów skarżących. Wskazał, że objęcie posiadania rzeczy za zgodą właściciela prowadzi do posiadania zależnego, a nowy posiadacz ma prawo używania rzeczy w określonym zakresie. Aby przenieść posiadanie samoistne, właściciel musiałby wyrazić wolę przeniesienia własności. Wnioskodawcy nawet nie podnosili, aby matka (teściowa) darowała im część nieruchomości lub udział w niej. Nawet jeżeli wnioskodawcy poszerzyli zakres posiadania wbrew woli właścicielki, to jedynie oznaczało naruszenie obowiązków biorących się z użyczenia części nieruchomości, a nie przekształcenie posiadania zależnego w samoistne. To mogłoby nastąpić przez wyrażenie wobec właściciela woli używania rzeczy niezależnie od jego zgody i treści stosunku powstałego w chwili objęcia rzeczy w posiadanie. Wyrażenie takiej woli najczęściej jest dorozumiane, tj. ujawniane jakimś zachowaniem, z którego wynika, że posiadacz zależny już nie uznaje prawa właściciela do odzyskania wyłącznego prawa do używania rzeczy.

W tej sprawie pierwszym zachowaniem wnioskodawców, które mogło pełnić taką funkcję, była odmowa wyprowadzenia się z domu na żądanie matki. Od tej chwili nie upłynęło jednak 30 lat (tyle potrzeba dla zasiedzenia nieruchomości), nie ma więc potrzeby badania, czy skutkiem odmowy wyprowadzenia się było przekształcenie posiadania w samoistne – wskazał w konkluzji sędzia Dariusz Pawłyszcze.

Sygn. akt: I CSK 2357/23