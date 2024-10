Klienci pytają: „Czy była tam woda?”

Lokal na wynajem

Pierwsze tygodnie po powodzi, jak mówi Piotr Sokłosa, przyniosły wzmożone zainteresowanie mieszkaniami i lokalami użytkowymi na wynajem. – Wiele osób musi pilnie znaleźć nowe miejsce do mieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej na czas przywracania zalanych lokali do stanu sprzed powodzi – tłumaczy.

Także on jest przekonany, że z czasem wszystko wróci do normy. – Choć pewnie ludzie będą ostrożniej podchodzić do zakupu nieruchomości, na których była woda w czasie ostatniej powodzi, jak i powodzi tysiąclecia – ocenia.

Dodaje, że pierwsze dwa tygodnie na zalanych terenach w jego okolicy, szczególnie w gminie Głuchołazy, która została zdewastowana przez falę powodziową na Białej Głuchołaskiej, to czas, gdy mieszkańcy żyli w zupełnie innym trybie.

– Jako mieszkaniec Głuchołaz obserwowałem wielkie zniszczenia w mieście, w infrastrukturze drogowej i budynkowej. Dramat ludzi, którzy w ciągu kilku godzin stracili wiele – mówi. – To również czas, gdy na bok zeszły przyziemne sprawy, a wszyscy ruszyli do niesienia sobie pomocy. Przełożyło się to na spadek zainteresowania nieruchomościami – opowiada. – Początkowy szok mija. Wielka mobilizacja staje się nową codziennością. Wszyscy chcą wrócić do normalnego życia. Miesiąc po przejściu wielkiej fali ludzie na zalanych terenach starają się w miarę możliwości normalnie funkcjonować. Wracają pytania o nieruchomości, kontynuowane są transakcje zapoczątkowane przed powodzią.

Wioletta Golonka pytana o sytuację w miastach dotkniętych powodzią, mówi, że to zależy od stopnia kataklizmu. – Np. w Lewinie Brzeskim mieszkańcy nadal walczą ze skutkami powodzi. Sprzedaż nieruchomości jest na razie zamrożona – mówi.