Transakcyjne ceny mieszkań ciągle w górę

Wstępne wyniki kwartalnego raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” za III kwartał 2024 r. dowodzą, że wciąż nie widać wyczekiwanych przez część rynku spadków cen mieszkań. – W czterech na pięć analizowanych miast ceny w transakcjach przeprowadzanych przez naszych pośredników są wyższe niż przed kwartałem – podkreśla Marcin Jańczuk, ekspert sieciowej agencji Metrohouse.

Tam mieszkania używane zdrożały najbardziej

Najwyższe kwartalne wzrosty cen Metrohouse odnotowuje w Gdańsku. Średnie ceny transakcyjne mieszkań na gdańskim rynku wtórnym wzrosły w ciągu kwartału o 6,5 proc., do niemal 12,9 tys. zł za metr. Różnica rok do roku 21,8 proc. W Krakowie przeciętne ceny lokali z drugiej ręki od II do III kwartału poszły w górę o 6 proc., do niespełna 14,8 tys. zł za mkw. (wzrost rok do roku to 20,5 proc.).

We Wrocławiu ceny w ciągu kwartału poszły w górę o 4,8 proc., w ciągu roku o 7,9 proc., do niemal 11,9 tys. zł. W Warszawie średnia cena transakcyjna mieszkań z rynku wtórnego w III kwartale to ponad 16,5 tys. zł za mkw. Kwartalny wzrost to 2,7 proc., a roczny – aż 26,8 proc.

W ciągu kwartału przeciętne ceny lokali używanych spadły w Łodzi – o 1,1 proc., do niespełna 8 tys. zł za mkw. Licząc rok do roku, Metrohouse na łódzkim rynku wtórnym odnotował wzrost – o 12 proc.