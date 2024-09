Sprzedaż mieszkań lekko w górę, a ceny sprzedaży o kilkanaście procent

W I połowie br. Murapol sprzedał 1,44 tys. mieszkań, o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca w ofercie było 4,53 tys. mieszkań, o 46 proc. więcej rok do roku. W samym I półroczu do sprzedaży weszło 2,29 tys. lokali. Murapol to jedyna firma obecna nie w kilku, a kilkunastu miastach.

- Po zeszłorocznym wzmożonym popycie, w I półroczu 2024 r. mieliśmy do czynienia z przesuwaniem decyzji zakupowych przez klientów w związku z publiczną dyskusją i niepewnością co do warunków i terminu uruchomienia rządowego programu „Na start”. Grupa Murapol - oferująca mieszkania nowoczesne i kompaktowe, optymalnie dopasowane do aktualnych potrzeb rynkowych, a przy tym odporne na wahania koniunktury rynkowej - osiągnęła zadawalające wyniki sprzedaży w tym okresie. Oferta Grupy jest jedną z największych i najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie w Polsce. Mamy bogate zaplecze gruntów, a w I półroczu podpisaliśmy umowy na zakup gruntów w nowych lokalizacjach: Kielcach i Częstochowie. Planowane projekty, wraz z rekordową liczbą lokali w budowie, dają nam mocne podstawy biznesowe w kolejnych okresach – skomentował w komunikacie prasowym prezes Nikodem Iskra. Na koniec czerwca w budowie było niemal 8,5 tys. lokali, w tym 7,1 tys. w segmencie detalicznym, a reszta to PRS.

Przemysław Kromer, członek zarządu ds. finansowych, dodał, że w I połowie br. średnia cena netto sprzedanego lokalu zwiększyła się rok do roku o 17,5 proc. W samym II kwartale 54 proc. lokali klienci kupili posiłkując się kredytem.

Podczas grudniowego IPO firma postawiła sobie za cel na 2024 r. sprzedaż 3,7 tys. mieszkań wobec blisko 2,9 tys. w 2023 r. W lipcu ten cel prezes Nikodem Iskra określał jako ambitny. W komunikacie prasowym nie odniesiono się do tego.

„Mimo stabilizacji popytu w I półroczu, wywołanej oczekiwaniem na działania rządu w zakresie nowych programów wspierających dostępność mieszkań, na rynku krajowym strukturalnie utrzymuje się wysoki deficyt mieszkaniowy oraz przywiązanie do własności prywatnej, a nabywaniu lokali sprzyja rosnąca siła nabywcza konsumentów, niski poziom bezrobocia oraz łagodzenie polityki kredytowej przez banki” – napisano w komunikacie. Więcej o bieżącej koniunkturze i perspektywach menedżerowie powiedzą z pewnością podczas porannej konferencji.

W oczekiwaniu na drugą ratę dywidendy

Ocena rynku jest surowa – notowania Murapolu są w trendzie spadkowym – jak większości deweloperów mieszkaniowych. Od września kurs jest lekko poniżej ceny z IPO (obecnie 32,7 zł wobec 33 zł – ale w maju inwestorzy otrzymali 1,97 zł dywidendy).