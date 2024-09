Jak nie Warszawa, to może Łódź? Także tam próbujemy kupić mieszkanie z rabatem. Wybór padł na dwa pięciokondygnacyjne budynki, które już zostały oddane do użytku. Został tylko jeden trzypokojowy lokal o powierzchni 74 mkw. Deweloper wycenia go na 649 tys. zł, a do tego trzeba doliczyć 50 tys. zł. Średnia cena nowego mieszkania w Łodzi to – jak podaje portal RynekPierwotny.pl – 11,3 tys. zł za mkw. Na wybranym przez nas osiedlu jest sporo taniej, ceny zaczynają się od ponad 8 tys. zł za mkw. A że został ostatni lokal, to można go kupić jeszcze taniej. - Oczywiście zejdziemy z ceny – zapewnia nas przedstawiciel handlowy.

300 tys. rabatu? Nie wchodzi w grę

Szukamy też we Wrocławiu, w inwestycji przy Parku Szczytnickim. Osiedle składa się z dziesięciu budynków w niskiej zabudowie. Przewidziano 133 mieszkania o powierzchni od 41 do 126 mkw. Termin oddania bloków to ostatni kwartał tego roku. W tej chwili są jeszcze do wyboru mieszkania dwupokojowe (salon z aneksem plus sypialnia ) o powierzchni 41-49 mkw., a na parterze z ogródkami. Cena mkw. to 23,6 tys. zł za mkw. Dodatkowo 80 tys. zł kosztuje miejsce w garażu podziemnym.

Z naszym budżetem 800 tys. zł nie mamy czego szukać. - Obniżka o 300 tys. zł? Nie wchodzi w grę. Można próbować negocjacji z zarządem, ale raczej nie będzie szans – usłyszeliśmy w biurze sprzedaży. Handlowiec firmy poleca jednak inną wrocławską inwestycję tej firmy – na osiedlu Południe Krzyki. Tam ceny dwupokojowych lokali mają sięgać 18 tys. zł za mkw, a miejsce w garażu podziemnym – 70 tys. zł. Jednak budowa dopiero się zaczęła, a jej koniec zaplanowano na październik przyszłego roku.

Jak wynika z danych NBP osoby kupujące mieszkania pod inwestycje z reguły korzystają ze środków własnych. I tak w latach 2019-2021 tylko 16-18 proc. takich inwestorów deklarowało finansowanie kredytem, a 59-67 proc. wyłącznie ze środków własnych. Pozostali finansowali się z przewagą gotówki. W tej grupie również widać wzrost skłonności do finansowania inwestycji ze środków własnych w latach 2022-2023.

- Wzrost kosztów kredytu i wzrost cen mieszkań w tym okresie spowodował, że szacowana przyszła stopa zwrotu z inwestycji po uwzględnieniu finansowania kredytem spadła, co wpłynęło na przesunięcie preferencji do zakupów mieszkań za gotówkę - mówi Agnieszka Gorzkiewicz z Credit Agricole.